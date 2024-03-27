Salih Tuna’dan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’a çağrı: Bu vebalden kurtulamazsın! CHP’ye salvo: Fondaşlar oğul Erbakan’ı öve öve bitiremiyor

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın bir ömür dava arkadaşıydı. Dahası, Avrupa Millî Görüş Teşkilatı'nın kurucularındandı. Hitabetiyle, lafını sakınmamasıyla, bitmez tükenmez enerjisiyle herkesin dilinde bir efsaneydi.

Mezkûr iddiası da boş değildi, verilere dayanıyordu.

"Saadet Partisi anahtardır" diyordu, "İstanbul'da 120 bin oy aldık, AK Parti 15 bin oyla kaybetti... Biz kaybettirdik."

Söz konusu konuşmasında, Saadet Partisi İstanbul'da AK Parti'ye seçimi kaybettirdiği için Türkiye'nin en güçlü partisidir demişti. Ki, "muzaffer komutan gibi" benzetmesini yapmamın nedeni de buydu.

Evet, veriler ortadaydı, AK Parti'ye kaybettirmişlerdi ama "Bardak yarısına kadar dolu" misali bu gerçeğin sadece bir yüzüydü.

Ne ki, "Bardak yarsına kadar boş" misali gerçeğin bir yüzü daha vardı.

Bu da şuydu: "İstanbul'da AK Parti'ye seçimleri biz kaybettirdik" demek "CHP'ye İstanbul'da seçimleri biz kazandırdık" demekti.

Zaten olan da bundan ibaretti.

Peki herhangi bir Milli Görüşçü CHP'yi kazandırmayı "zafer" sayabilir, onur duyabilir mi? Başka bir ifadeyle, CHP'yi kazandırdığı için partisine "Türkiye'nin en güçlü partisiyiz" diyebilir mi?

Bilmiyorum, belki de merhum Hasan Damar da ahir ömründe bardağın bu boş kısmına odaklanmış veya CHP'nin elinde İBB'nin ne hale düştüğüne bizzat şahit olmuş olacak ki, geçen seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini çok güçlü şekilde açıklamıştı.



Bu köşecikte bir süre önce "Oğul Erbakan'ın rüzgarla imtihanı" (16 Mart 2024) serlevhalı naçizane bir yazı dercetmiş ve şöyle demiştim: "Bu millet CHP'nin önünü açanı asla unutmaz. Fatih Erbakan kardeşimiz umarız Saadet Partisi'nin hatasına düşüp de siyasi geleceğini berhava etmez..."

Yeniden Refah Partili kardeşlerimizden alınganlık gösterenler olduğu gibi "Şunları muhatap alma..." diyenler de oldu.

Neden muhatap almayayım; merhum Hocamızın mahdumu Fatih Erbakan'a kardeşlik görevimi yapma mükellefiyetim var.