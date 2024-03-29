29 Mart 2024, Cuma
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Hasan Hüseyin Ceylan Yeniden Refah Partisi’ni eleştirdi! YRP tabanına seslendi: Murat Kurum’a oy verin
Refah Partisi'nin 12 yıl MKYK Üyeliği ve Tanıtma Başkanlığını yürüten eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, Yeniden Refah Partisi'ni eleştirdi. İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum'un desteklenmesi için çağrıda bulundu. Merhum Necmettin Erbakan'ın meşhur sözünü hatırlattı, "Bugüne kadar dua aldınız, şimdi beddua almayın" dedi.