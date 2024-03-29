AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan 31 Mart açıklaması: Sonuçları çok hızlı alacağız

İşte Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları:

"Tek zarf ilkesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Yine herkes ancak kendi sandığında oy kullanacak. Türkiye'de 61 milyon 441 bin 880 seçmen var. Herkes seçmen ama herkes kendi sandığında oy kullanmak zorunda. İlk kez oy kullanacak seçmenlerimiz de var.

Toplam Türkiye'de kurulacak sandık sayısı 259 bin 903. Seçim günü çok önemli. Seçim günü akşamı da önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çünkü seçimi çok hızlı bir şekilde toplayan, sonuçlarını analiz edilen bir partiyiz.

Herhangi bir manipülasyon olmasın diye açıklamaları hızlıca girmek istiyoruz.

Buradaki merkez aracılığıyla 2023 seçimlerinde 18.30'da siyah ile gözükenler YSK'nın verileridir. Bizim Sonuç Alım Sistemi'nin (SAS) verileri. 19:30 itibari ve 20:30'a geldiğimizde sonuçlar netleşmiş görünüyor.