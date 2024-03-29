AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan 31 Mart açıklaması: Sonuçları çok hızlı alacağız
Seçimlere son 2 gün kaldı. Milyonlarca vatandaş 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek belediye başkanı ve muhtarını seçecek. Geri sayım devam ederken, seçim hazırlıklarını tamamlayan AK Parti'de Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız." dedi.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Şimdi yeni bir yarış başlıyor. Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız. Sandık başında görevlilerimiz var. İlk sayım büyükşehir sayımlarıyla başlıyor. Daha sandık sonuçlarına bağlanmadan bizim arkadaşlarımız not alıyor ve Sonuç Alım Sistemi'ne (SAS) giriyor. 1 milyon aktif, 1 milyon da lojistiğini sağlayan arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları:
"Tek zarf ilkesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Yine herkes ancak kendi sandığında oy kullanacak. Türkiye'de 61 milyon 441 bin 880 seçmen var. Herkes seçmen ama herkes kendi sandığında oy kullanmak zorunda. İlk kez oy kullanacak seçmenlerimiz de var.
Toplam Türkiye'de kurulacak sandık sayısı 259 bin 903. Seçim günü çok önemli. Seçim günü akşamı da önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çünkü seçimi çok hızlı bir şekilde toplayan, sonuçlarını analiz edilen bir partiyiz.
Herhangi bir manipülasyon olmasın diye açıklamaları hızlıca girmek istiyoruz.
Buradaki merkez aracılığıyla 2023 seçimlerinde 18.30'da siyah ile gözükenler YSK'nın verileridir. Bizim Sonuç Alım Sistemi'nin (SAS) verileri. 19:30 itibari ve 20:30'a geldiğimizde sonuçlar netleşmiş görünüyor.
"SEÇİM SONUÇLARINI ÇOK HIZLI ALACAĞIZ"
Bu bizim kendimizle yarıştığımızın göstergesidir. Şimdi yeni bir yarış başlıyor. Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız.
Sandık başında görevlilerimiz var. İlk sayım büyükşehir sayımlarıyla başlıyor. Daha sandık sonuçlarına bağlanmadan bizim arkadaşlarımız not alıyor ve SAS'a giriyor.
"1 MİLYON MENSUBUMUZ SAHADA, TOPLAM 2 MİLYON KİŞİ ÇALIŞACAK"
Onun için de biz Türkiye'de çok hızlı bir şekilde alıyoruz. 1 milyon aktif, 1 milyon da lojistiğini sağlayan arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştiriyoruz. Bu işi sağlimen yürütebilmenin yolu 2 milyon aktif teşkilat üyesinin yapmasıyla gerçekleşiyor. Her seçim iddia ediyorum. Bu işi yürütmek kolay değildir. Yürütmek için böyle bir teşkilat yapısına sahip olması gerekir. Yine güçlü bir liderinin arkasında olması ve güçlü bir yazılımınızın olması lazım.
Teşkilatçılıktan başka ne varsa yapmaya kalkıştıkları için o geceyi gerçek bilgilerle aydınlatmak yerine nasıl algı oluştururuz düşüncesiyle hareket ettikleri için CHP'den bugüne kadar olmadı, bugünden sonra da olmayacak.
Kulağınız bizde olsun. Bizim dışarıya koyacağımız ekranlarla tabloları izlemeye devam edelim. Birtakım manipülasyonların önüne geçmek için duyarlı olalım. YSK da almış olduğu kararlarla bu işin şaibesiz ilerlemesini sağlıyor. Sonuçlar geldikçe de diğer partilerle paylaşıyor.
Muhtar ve azaları sandıkta görev yapıp yapmaması sorundu. YSK dün aldığı kararla muhtar ve azalar sandıkta önceden adaylık olmadığı için, onların sandıkta olmasına bir engel görmedi. Kendilerine oy çıksa bile sandıkta görev almaya devam ederler. Yine dün verdiği kararla iftar olacak ya, sayım işleri iftara denk geldiği için YSK işlemlere ara vermeksizin devam edeceği kararını verdi. Ben tam bir demokrasi şöleninde geçecek bir seçim diliyorum.
Ana ilke herkesin kendi sandığında oy kullanmasıdır. Sandık seçmen listesi görev yaptığı sandıkta oy kullanabilecek.
Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan beri sonuçların hızlı alınmasını önemsiyor. Sonuçların analiz edilmesine dönük bu süreçte yeni ilaveler yaptık. Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan beri bu yaklaşımın daha da kökleşmesi için arkamızda durdu. Yine sonuçları bu sistem üzerinden izliyor ve yer yer talimatlar veriyor. SAS sistemimiz sonuçlar geldiği andan itibaren Cumhurbaşkanımızın önünde duruyor ve buradan takip ediyor.
Sonuç Alım Sistemi bugün başladığınızda bir ajans bu sonuçları çok hızlı verme iddiasındaydı. Hatırlıyorsunuz Cihan Haber Ajansı'ydı. Biz de bu işi en iyi biz yaparız iddiasıyla ortaya çıktık ve biz bu işi devraldık. Sayım döküm sistemi üzerinden bilgi bize aktarılıyor. İmzalı tutanağı da aktarıyor. YSK'da verileri partilerle paylaştırdığı için onu da alarak 3 veriyi karşılaştırıp doğru bir değerlendirme yapıyoruz. Hangi sandıkta durumun kritik olduğunu yine SAS üzerinden alıyoruz. Sistemdeki bilgiler bize alarm vermiş oluyor. Biz de çok daha hızlı ve doğru bir ilerleme kaydediyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tırnaklarınız Sararıyor mu? Dikkatli Olun, Bu Hastalığın Habercisi Olabilir!
- SON GÜN! LGS Başvuru Ekranı MEB 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Resimdeki Gizem: İlber Ortaylı Bile Zorlanacak Bu Mantık Hatasını Çözebilecek misin?
- 50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV'siz arazi satıyor!
- SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...
- Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24'lük Oran Hesaplandı!
- Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...
- 45.000 TL'ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi
- Resimde insanlar arasında gizlenmiş kediyi bulan dahi sayılıyor!
- Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN'a yatacak
- Halı Saçaklarının Gizemli İşlevi! Bunu Bilmeniz Gerekiyor!
- Zeka Testi: Pandaların Arasındaki Futbol Topunu 8 Saniyede Bulabilir misin?