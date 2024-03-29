Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara’ya 80 kilometre metro yapacağız

"ANKARA'YI CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Anka Park'ta kamu zararı oldu. 6 bin anıt ağaç kurudu. Biz orayı açacağız. Dev bir akvaryum yapacağız oraya. Başkentimize dev bir akvaryum yapacağız. 5 tane müze yapacağız. Bir de dijital müze yapacağız. 160 milyon çöpe atıldı. Ankaramızı her alanda bir cazibe merkezi yapacağız. Çanakkale ve Türk Tarih Müzesi 8-10 saatte gezebilecek. Çok projemiz var. Ulus'u öldürdü. Hıdırlıktepe'de davalar bitti. Tarih Kültür Yolu Projesi var. Yavaş, 5 yılda bunun ihalesini yapamadı. Ankara'nın turizm planı yok. Ama ne var? Çamur siyaseti var seçimler yaklaşırken.

"SU FİYATLARINDA YÜZDE 50 İNDİRİM OLACAK"

Rakamlar sayın Yavaş'ı doğrulamıyor. Daha önce Ankara'da yardımlar yüzde 8 iken, kendi döneminde yüzde 3'e düşmüş. Yardımlar azalmış, biz yardımları çoğaltacağız. Bir taraftan da Ankaramızı dünya başkenti yapacağız. Emeklilerimize 5 bin lira vereceğiz. 2500 lira et parası vereceğiz. Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıyoruz. Doğalgaz desteğini 1000 TL'ye çıkaracağız. Çocuklarımıza kantin kart getiriyoruz. Alışverişini kantinden yapacak. 20 bin üniversite öğrencimize burs vereceğiz. Sosyal destekleri artıracağız. Bir sürü köyümüzün suyu, kanalı yok. Ankara'da 2 yılda suyu olmayan köy kalmayacak. Su aboneliğinden ücret almayacağız. Yılda köylerimize hibe 500 litre mazot vereceğiz. Tohum desteğini 5 tona çıkartıyoruz. Bunlar hepsi ücretsiz olacak. Bütün köy yolllarımızı 2 yıl içinde pırıl pırıl yapacağız.