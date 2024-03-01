Ankara'da Turgut Altınok Mansur Yavaş'ın dengesini bozdu! "Su fiyatları inemez" dedi 2019'daki sözleri gündem oldu
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 1 ay kala, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok göreve gelmesinin ardından suya yüzde 50 indirim yapacağı müjdesini vermişti. Altınok'un bu vaadi CHP'li Mansur Yavaş'ın adeta dengesini bozdu. Yavaş, bu indirimin mümkün olmadığını iddia ederken; sosyal medyada 2019 seçimleri öncesi kendisinin su fiyatlarıyla ilgili verdiği vaatler gündem oldu. O dönem suyu neredeyse bedavaya vereceğini iddia eden Yavaş'ın göreve gelmesi sonrası Ankaralı köylüler fahiş su faturalarını ödemek için ineklerini satmak zorunda kalmıştı.
2019'da yapılan yerel seçimlerden önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken "Suya zam yapmayacağım. Allah'ın suyu. Allah'ın suyundan para kazanılmayacağına inanıyorum." şeklinde vaatlerde bulunan CHP'li Mansur Yavaş, göreve gelmesinin ardından sözlerini unutmuştu. Türkiye'de en pahalı suyu kullanan illerden olan Ankara'da, köylülerin ahırları ticarethane olarak gösterildiği için meskenlere göre 8 kat fazla su faturası ödemesi ve bu ödemeler için ineklerini dahi satmak zorunda kalmaları gündem olmuştu.
KENDİ YAPMADI ALTINOK'UN SÖZÜNE DE KARŞI ÇIKTI
Verdiği sözleri tutmayan ve vatandaşa suyu fahiş fiyatlarla satmaya devam eden Yavaş, AK Parti tarafından Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Turgut Altınok'un suyu yüzde 50 ucuzlatacağına dair vaadine de ateş püskürdü. Yavaş, "Hem Anayasa Mahkemesi kararları hem çeşitli mahkeme kararları ve Sayıştay raporları doğrultusunda su, maliyetinin altında satılmaz. Yasal olarak yapamayacakları şeyleri iddia ediyorlar. Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey" ifadelerini kullandı.
SEÇİM VAATLERİ VİDEOSU GÜNDEM OLDU
Yavaş'ın bu tepkisinin ardından 2019'dan önce su fiyatlarıyla ilgili verdiği vaatleri içeren video gündem oldu. Yavaş'ın seçim sürecinde katıldığı çeşitli program ve kanallarda defalarca kez suyu ucuzlatacağından ve neredeyse Ankaralılardan hiç para almayacağından bahsettiği görüldü.
TURGUT ALTINOK YÜZDE 50 İNDİRİM SÖZÜ VERMİŞTİ
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde suda indirim yapılacağını söyleyerek "Şu an Ankara, en pahalı suyu tüketiyor. 31 Mart'tan sonra suda yüzde 50 indirim yapacağız. Ankara'nın suyu içilecek" dedi. Mansur Yavaş yönetiminin çürümeye terk ettiği Ankara Park'ın yeniden hizmete kazandırılması için çalışacaklarını da belirten Altınok, "Atatürk Orman Çiftliği'ni ruhuna tekrar kavuşturacağız. Dev bir akvaryum yapacağız. Çürüyen Anka Park'ı da hizmete açacağız. Altınok'ta ne haram para var, ne kara para vardır." ifadelerini kullanmıştı.
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