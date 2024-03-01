Ankara'da Turgut Altınok Mansur Yavaş'ın dengesini bozdu! "Su fiyatları inemez" dedi 2019'daki sözleri gündem oldu

KENDİ YAPMADI ALTINOK'UN SÖZÜNE DE KARŞI ÇIKTI

Verdiği sözleri tutmayan ve vatandaşa suyu fahiş fiyatlarla satmaya devam eden Yavaş, AK Parti tarafından Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Turgut Altınok'un suyu yüzde 50 ucuzlatacağına dair vaadine de ateş püskürdü. Yavaş, "Hem Anayasa Mahkemesi kararları hem çeşitli mahkeme kararları ve Sayıştay raporları doğrultusunda su, maliyetinin altında satılmaz. Yasal olarak yapamayacakları şeyleri iddia ediyorlar. Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

SEÇİM VAATLERİ VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Yavaş'ın bu tepkisinin ardından 2019'dan önce su fiyatlarıyla ilgili verdiği vaatleri içeren video gündem oldu. Yavaş'ın seçim sürecinde katıldığı çeşitli program ve kanallarda defalarca kez suyu ucuzlatacağından ve neredeyse Ankaralılardan hiç para almayacağından bahsettiği görüldü.