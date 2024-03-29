Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan yeni reklam filmi: "İstanbul bizim sevdamız" | Ayasofya vurgusu büyük beğeni topladı
31 Mart Yerel seçimlere sayılı saatler kala Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "İstanbul bizim sevdamız" notuyla yeni reklam filmini paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filmi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Öte yandan "Sen dik durursan biz de böyle dik dururuz" ifadelerinin yer aldığı sahnede Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yıllar sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aslına rücu edilişine dikkat çekildi.
31 Mart Yerel seçimlere artık sayılı saatler kaldı.
İstanbul'u karış karış gezerek seçim vaatlerini anlatan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, seçim kampanyasına devam ediyor.
KURUM YENİ REKLAM FİLMİNİ PAYLAŞTI
Kritik seçimler öncesi siyasetçiler programlarını hız kesmeden sürdürürken bir yandan da reklam filmleri gelmeye devam ediyor. Murat Kurum, yayınladığı reklam filmleriyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Murat Kurum sosyal medya hesabından, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yeni bir video yayınladı.
"İSTANBUL BİZİM SEVDAMIZ"
Kurum paylaşımına "İstanbul bizim sevdamız..." notunu düştü. Klipte; Murat Kurum'un yaptığı çalışmalara ve İstanbul'da yapılan yatırımlara yer verildi.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filmi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
'AYASOFYA VURGUSU: "SEN DİK DURURSAN BİZ DE DİK DURURUZ"
"Sen dik durursan biz de böyle dik dururuz" ifadelerinin yer aldığı sahnede Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yıllar sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aslına rücu edilişine dikkat çekildi.
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