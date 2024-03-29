Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan yeni reklam filmi: "İstanbul bizim sevdamız" | Ayasofya vurgusu büyük beğeni topladı





"İSTANBUL BİZİM SEVDAMIZ"

Kurum paylaşımına "İstanbul bizim sevdamız..." notunu düştü. Klipte; Murat Kurum'un yaptığı çalışmalara ve İstanbul'da yapılan yatırımlara yer verildi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filmi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

'AYASOFYA VURGUSU: "SEN DİK DURURSAN BİZ DE DİK DURURUZ"

"Sen dik durursan biz de böyle dik dururuz" ifadelerinin yer aldığı sahnede Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yıllar sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aslına rücu edilişine dikkat çekildi.