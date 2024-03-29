Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’dan 31 Mart mesajı: Yapılmayan işleri teker teker bitireceğiz

"MESELE KURUM DEĞİL, ÜLKENİN GELECEĞİ"

Kararsız seçmen noktasında, da aslında kendisine nasıl hizmet verileceğini merak ediyor. Bizim projelerimizi dinleyen, gören, bilen vatandaşlarımız geleceği adına kararını verecek 31 Mart'ta. Her gittiğimiz ortamda da güven artıyor. Gözlerinden ve size sarılmalarından anlıyorsunuz.

İstanbul sadece kendisini ilgilendiren bir şehir değil. İstanbul tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. İstanbul'un güçlü olması demek Türkiye'nin güçlü olması demek. Mesele Kurum değil, ülkenin geleceği. O yüzden ne yapacağız; deprem riskini ortadan kaldıracağız, trafik çilesini bitireceğiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa bir aday tarafından 6 aylık ve 1 yıllık eylem planları açıklandı. Biz gerçekten çok çalıştık. Bakanlık tecrübelerimize dayanarak da İstanbul'un ihtiyaçlarını bildiğimiz için bunların hepsini projeye çevirdik. 1 Nisan sabahından sonra "Murat Kurum ve arkadaşları bugün acaba nerede temel atıyor?, Nerede iş yapıyor?" diyecekler.