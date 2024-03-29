Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'dan 31 Mart mesajı: Yapılmayan işleri teker teker bitireceğiz
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulunuyor. Kurum, 31 Mart öncesi eser ve hizmet belediyeciği mesajını vererek, "1 Nisan'dan itibaren temel atmaya başlayacağız. 5 yıldır yapılmayan işleri teker teker bitireceğiz" dedi. İstanbullunun çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "İstanbul'u rant olarak göründüler. İstanbul şeffaflık bekliyor. Seçim sürecinde açıklanan mal varlığı 3 gün sonra ansıl 1,5 milyar lira artar?" ifadelerini kullandı.
Ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, teknolojiden turizme, AK Parti'nin iktidarında tüm bu alanlara damgasını vuran sayısız proje hayata geçirildi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçimlere giderayak katıldığı canlı yayında İstanbul'da gerçekleşecek dev eser ve hizmetlerini anlatıyor.
Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:
90 gündür sahadaydık. İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarımızla buluştuk. Toplumun tüm kesimlerini dinleme imkanı bulduk. Yoğun bir süreçti. Vatandaşlarımızın 31 Mart'ta sandığa gittiğinde tercihini eserden hizmetten yana kullanacağından eminim. Pazar günü bu neticeyi hep birlikte göreceğiz.
İlk 6 aylık planımızı İstanbullularla paylaştık. 1 Nisan'dan sonra çözüme odaklanacağız. Ben ilk günden itibaren milletimiz bizden görev yaptığımız süreçte ne bekliyorsa, yapmaya çalıştım.
"MESELE KURUM DEĞİL, ÜLKENİN GELECEĞİ"
Kararsız seçmen noktasında, da aslında kendisine nasıl hizmet verileceğini merak ediyor. Bizim projelerimizi dinleyen, gören, bilen vatandaşlarımız geleceği adına kararını verecek 31 Mart'ta. Her gittiğimiz ortamda da güven artıyor. Gözlerinden ve size sarılmalarından anlıyorsunuz.
İstanbul sadece kendisini ilgilendiren bir şehir değil. İstanbul tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. İstanbul'un güçlü olması demek Türkiye'nin güçlü olması demek. Mesele Kurum değil, ülkenin geleceği. O yüzden ne yapacağız; deprem riskini ortadan kaldıracağız, trafik çilesini bitireceğiz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa bir aday tarafından 6 aylık ve 1 yıllık eylem planları açıklandı. Biz gerçekten çok çalıştık. Bakanlık tecrübelerimize dayanarak da İstanbul'un ihtiyaçlarını bildiğimiz için bunların hepsini projeye çevirdik. 1 Nisan sabahından sonra "Murat Kurum ve arkadaşları bugün acaba nerede temel atıyor?, Nerede iş yapıyor?" diyecekler.
"İSTANBUL'DA ALGI BELEDİYECİLİĞİ VAR"
İstanbul 5 yıldır ihmal edilmiş ve İstanbullu buna kırgın. İşten atılanamı dersiniz, sokak hayvanları mı dersiniz. Hep bir algı siyaseti yapılmış. İstanbul bir rant olarak görülmüş ve kendi gelecekleri için İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmişler. İstanbul'da eser ve hizmet yok, kaynaklar depreme değil, reklama harcanıyor.
İstanbullu şeffaflık bekliyor. Seçim sürecinde açıklanan mal varlığı 3 gün sonra nasıl 1,5 milyar artar?
"İSTANBULLU ARTIK 'HİZMET GELSİN' İSTİYOR"
İstanbul'da tabela belediyeciliği var. Çalışmıyorlar, önceden başlatılmış projelerin hiçbiri tamamlanmadı. Mevcut İBB yönetiminin başlattığı tek bir metro projesi yok. İstanbullu artık hizmet gelsin istiyor.
Ulaşım projeleri ilk 6 ayda başlayacak. 1 yıl içinde 20 hat ve 270,6 km raylı sistem çalışmasına başlayacağız.
Reklama, algıya bütçe buluyorsunuz. Balya balya fotoğraflıyorsunuz. İşe gelince bütçe yok. Nerede bu para? Paranın nerede olduğunu millet çok iyi biliyor. Küfe boş, anlatabileceği eser yok, hizmet yok.
"ULAŞIM PROJELERİ İLK 6 AYDA BAŞLAYACAK"
Ulaşım projeleri ilk 6 ayda başlayacak. İlk 6 ayda İkitelli-Ataköy arasındaki Mimar Sinan İstasyonu'nu, Çekmeköy-Samandıra hattı arasındaki Sancaktepe Hastane istasyonunu hizmete alacağız. Toplamda 184,7 km uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattına başlayacağız. 1 yıl içinde 20 hat ve 270,6 km raylı sistem çalışmasına sürdürmüş olacağız.
İlk 6 ayda 41,3 km, 1. yıl sonunda toplamda 47,5 km tünel yapımına başlanacak. İlk 6 ay 45 kavşak yapımı, 260 km'lik ana yol ve yan yol yapımını başlatacağız. İlk yıl 50 km motosiklet yolunu hizmete açacağız. 100 km motosiklet güvenlik bariyeri yapacağız.
"İSTANBUL TAKSİSİ BİR MARKA HALİNE GELECEK"
Ayrıca İstanbul'un büyük problemlerinden biri otopark. İlk yıl 50 bin araçlık otopark yapımını başlatacağız. 25 bin araçlık otoparkı hizmete alacağız. 6 ayda taksi sorunu bitecek. Beyaz masa ve taksi sistemini tek bir merkezden yöneteceğiz. Bilimsel verilerle gerçek ihtiyacı belirleyeceğiz. Eğitim, denetim, ödül ve ceza uygulamalarını işleteceğiz. Dijital uygulamalar tek merkezde buluşacak. İlk 6 ayda taksi sorununu çözeceğiz, gündemden çıkacak. İstanbul taksisi bir marka haline gelecek.
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