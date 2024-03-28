CHP'de para sayma soruşturması! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifadesinde ne dedi?

CHP'deki para sayma soruşturmasında son olarak Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi alındı. Kılıç, ifadesinde neler anlattı? Savcılığın çağırdığı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de ifade vermek için adliyeye geldi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

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