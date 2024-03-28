Ekrem İmamoğlu hakkında bomba gerçek! Canlı yayında itiraf: Kılıçdaroğlu’na oy vermeyin diye talimat verdi

MURAT ONGUN DA EKİBİN BAŞINDAYDI

Sosyal medyada İmamoğlu ve Yavaş kazanacak aday olarak gösterildi ve bu troll ağının merkezinde Murat Ongun bulunuyordu. Ben de bu ekibin içindeydim. Ekrem İmamoğlu'nun yanında Mansur Yavaş'ı da gösterdiler ki bunun bir operasyon olduğu anlaşılmasın.