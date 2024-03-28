Ekrem İmamoğlu hakkında bomba gerçek! Canlı yayında itiraf: Kılıçdaroğlu'na oy vermeyin diye talimat verdi
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de iç hesaplaşma ve kaos sesleri dinmek bilmiyor. CHP Muş Eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri operasyonun tüm detaylarını anlattı. Çakır, Kılıçdaroğlu'na yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söylerken seçim dönemine ilişkin "O dönemden itibaren Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkardık. Hatta bize 'Oyunuzu kime verirseniz verin Kılıçdaroğlu'na vermeyin' talimatı geldi." dedi. Çakır ayrıca İmamoğlu hakkında bomba bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de projeler ve vaatler yerine parti içindeki iç hesaplaşma ve kaos konuşuluyor.
KUMPASI İTİRAF ETTİ
CHP Muş Eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kurdukları kumpası itiraf etti.
Katıldığı canlı yayında bomba itiraflarda bulunan CHP Muş Eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır şunları kaydetti:
"GECELERİ UYUYAMADIM"
Kemal Bey ile kurultay sonrası görüştüm. Kemal Kılıçdaroğlu'na kumpas kurduğumuzu itiraf ettim geceleri uyuyamadığımı söyledim. Biz Kemal Bey'e kumpası 22 Kasım'da kurduk.
KILIÇDAROĞLU'NU "KAZANAMAYACAK" DİYE LANSE ETTİK
Bu kumpası Ekrem İmamoğlu önderliğinde Kasım 2022 tarihinde kurduk. O dönem sosyal medyada Kılıçdaroğlu için "kazanamayacak aday" olarak lanse edildi.
MURAT ONGUN DA EKİBİN BAŞINDAYDI
Sosyal medyada İmamoğlu ve Yavaş kazanacak aday olarak gösterildi ve bu troll ağının merkezinde Murat Ongun bulunuyordu. Ben de bu ekibin içindeydim. Ekrem İmamoğlu'nun yanında Mansur Yavaş'ı da gösterdiler ki bunun bir operasyon olduğu anlaşılmasın.
"OYUNUZU KİME VERİRSENİZ VERİN KILIÇDAROĞLU'NA VERMEYİN"
O dönemden itibaren Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkardık. Hatta bize "Oyunuzu kime verirseniz verin Kılıçdaroğlu'na vermeyin" talimatı geldi.
YENİ PARTİSİNİN LOGOSU BİLE HAZIR
İmamoğlu'nun korkusu "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa ben siyaset yapamam" fikriydi. İmamoğlu zaten planlarını hazırladı. İstanbul seçimlerini kaybederse partisi de hazır logosu da hazır.
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