Balıkesir’de Kandil ittifakı! CHP’li Ahmet Akın’ın ekibindeki isim HDP’den vekil adayı! Fotoğrafları ortaya çıktı...

DEM'Lİ İSİMLERLE SAMİMİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ancak Ahmet Akın'ın seçim işlerini yürüten ekibin içinde yer alan Birsen Temir Saraç'ın, DEM'li Milletvekili Pervin Buldan ile cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'ın eşi ve adı bir süre DEM'in İstanbul adayı olarak anılan Başak Demirtaş ile olan samimi fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın, İvrindi ilçesinde yaptığı terör çıkışının oy toplamak için ve göstermelik olduğu anlaşıldı.