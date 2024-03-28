Balıkesir'de Kandil ittifakı! CHP'li Ahmet Akın'ın ekibindeki isim HDP'den vekil adayı! Fotoğrafları ortaya çıktı...
Seçimlere sayılı günler kala CHP ile DEM Parti arasında yapılan anlaştı. Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifak çoğu ilde yürürlüğe girerken Balıkesir'de de yapılan ittifak ortaya çıktı. CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın ekibinde yer alan Birsen Temir Saraç'ın 1 Kasım 2015 seçimlerinde Aydın'da HDP'den 2'nci sıra Milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Saraç'ın DEM'li Pervin Buldan ve Başak Demirtaş ile de fotoğrafları olması ittifakı kanıtladı.
Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar çalışmalarını hızla sürdürürken, CHP'nin Balıkesir'de de DEM ile kirli ittifak içine girdiği anlaşıldı. CHP'nin adayı Ahmet Akın'ın, seçim çalışmalarında yakın ekibine dahil ettiği Birsen Temir Saraç'ın DEM'li isimlerle olan samimi fotoğrafları otaya çıktı.
TERÖRE LANET OKUMUŞTU AMA...
Geçtiğimiz hafta Birsen Temir Saraç'ın, 2015 Genel seçimlerinde HDP'den Aydın Milletvekili 2'nci sıra adayı olduğu anlaşılmış ve durumun ulusal basına yansıması üzerine öfkelenen Ahmet Akın, İvrindi ilçesinde yaptığı konuşmada, Teröre lanet okuyarak "Kim teröristlerle iş birliği yapıyorsa şerefsizdir. Onlara da, onlara destek verenlere de hiç yakın olmadım. Olmaya da niyetli değilim" demişti.
DEM'Lİ İSİMLERLE SAMİMİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Ancak Ahmet Akın'ın seçim işlerini yürüten ekibin içinde yer alan Birsen Temir Saraç'ın, DEM'li Milletvekili Pervin Buldan ile cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'ın eşi ve adı bir süre DEM'in İstanbul adayı olarak anılan Başak Demirtaş ile olan samimi fotoğrafları gün yüzüne çıktı.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın, İvrindi ilçesinde yaptığı terör çıkışının oy toplamak için ve göstermelik olduğu anlaşıldı.
AKŞENER'E 'ADAYINI ÇEK' DEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin Balıkesir'deki mitinginde Meral Akşener'e seslenmişti. Akşener'e Balıkesir'deki adayını çekmesi için çağrı yapan Özel, İYİ Parti seçmeninden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın için oy istemişti.
Özel, "Dün methettiklerinize, bugün nasıl küfrediyorsunuz? Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz? İYİ Parti'nin iyi insanlarında var. Hepsinden vallahi de billahi de oy istiyorum" demişti. Ancak Akşener, Özel'in bu çağrısına "Türk siyasetinde bu şekilde bir cıvıklık, ayıp asla olmamıştır. Bu kaçıncı?" diyerek cevap vermişti.
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