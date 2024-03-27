Destek Batı’dan maaşlar Soros’tan! ’Teyit Org’ ile ’Doğruluk Payı’na fon miktarı 50 milyonu aştı

TEYİT.ORG'A FON MİKTARI 50 MİLYONU AŞTI

Teyit.Org'a META tarafından, 2021'de 243 bin 400 ABD Doları, 2022-2023 dönemde ayda 48 bin ABD Doları, 2023-2024 döneminde de yine ayda 48 bin ABD Doları para yatırıldı. Sözde teyit sitesi, TikTok'tan ise 2023'den bu yana 9 milyon 273 bin 594 lira kazandı. Teyit.Org hesaplarına Nisan 2023'ten Şubat 2024'e kadarki 10 aylık süre içinde Meta ve TikTok dışındaki yurt dışı merkezli kuruluşlardan ise toplam 6 milyon 82 bin 880 Türk Lirası aktarıldı. Özellikle siyasi teyitler yapmasıyla meşhur olan platformun teyit ettiği bilgilerin doğruluğu, yurt dışındaki kuruluşlardan fonlanması nedeniyle bir kez daha düşündürdü.