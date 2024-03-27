Destek Batı'dan maaşlar Soros'tan! 'Teyit Org' ile 'Doğruluk Payı'na fon miktarı 50 milyonu aştı
FETÖ ve PKK sempatizanları tarafından desteklenen Teyit.org ve Doğruluk Payı siteleri 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala yine sahneye çıktı. Türkiye düşmanlığında yarışı iki kuruluşa Batı'dan aktarılan fon 50 milyonu aştı.
ABD ve AB ülkeleri Türkiye'de yapılan seçimlere her defasında dikkat kesiliyor. Bu ülkeler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlere kısa süre kala Doğruluk Payı ve Teyit.Org'a büyük fonlar aktardı.
Türkiye'de yapılan seçimler için Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi ABD merkezli Meta ve ABD merkezli Poynter Medya Enstitüsü, yerel seçimlerinde de bu iki platformla çalışıyor. ABD Kongresinin fonladığı Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), Bill&Melinda Gates Vakfı ve George Soros'a ait Açık Toplum Vakıflarının desteklediği Poynter, birlikte çalıştığı platformların Uluslararası Doğrulama Ağı'na (IFCN) akredite olmasına şart koşuyor. İki platform da IFCN'ye akredite durumda...
Doğruluk Payı'nın kurucusu Baybars Ö, ABD'deki FETÖ firarisi Tuna Bekleviç ile bağlantılı. Baybars Ö, Bekleviç tarafından 2004'te ABD/Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI) ve ABD/Genç Liderler Örgütü (YPO) ile bağlantılı olarak "Cumhuriyetin 100. yılı 2023'te Türkiye'yi yönetecek kişileri keşfetmek" iddiasıyla kurulan Anadolu'nun Genç Liderleri (AGL) Hareketi'nin Kurucular Kurulu Sözcülüğünü yaptı. AGL daha sonra Tuna Bekleviç Genel Başkanlığı'nda Güçlü Türkiye Partisi adıyla partileşti. Baybars Ö. de partinin MKYK'sında yer aldı.
Sahibi FETÖ ile bağlantılı olan Doğruluk Payı, META'dan 2020-2021 döneminde ayda ortalama 40 bin ABD Doları, 2022-2023 döneminde ayda 47 bin 200 ABD Doları, 2023-2024 döneminde ise ayda 48 bin ABD Doları aldı. Doğruluk Payı hesaplarına Nisan 2023'ten Şubat 2024'e kadarki 10 aylık süre içinde Meta dışındaki yurtdışı merkezli kuruluşlardan ise toplam 1 milyon 876 bin 616 Türk Lirası fon geldi. Doğruluk payının son 4 yılda yurtdışından fonlanma miktarı 50 milyon lirayı aştı.
"TEYİT.ORG'DA PKK SEMPATİZANI PATRON"
Çalışan sayısı ile Türkiye'deki en büyük doğrulama platformu olan Teyit.Org'un sahibi Mehmet F. terör örgütü PKK/KCK sempatizanı. Mehmet F'nin üniversite yıllarında PKK/KCK'lı gruplarla etkinliklere katıldığı, terör örgütünü destekleyen paylaşımlar yaptığı biliniyor. Mehmet F. ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Alman Marshall Fonu (GMF) projeleri kapsamında 2020'de ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen kişiler arasında yer aldı.
Teyit.Org'un diğer sahibi Gülin Ç. ise radikal sol örgütlerle bağlantılı. 2010 ve 2013 TKP destekli faaliyetlere katılan Gülin Ç. TKP'nin yayın organı Sol Haber'de muhabirlik yaptı. 2017-2019 arasında Teyit.Org'un finansmanı için ABD Büyükelçiliği Büyük Hibeler Programı, İngiltere Ankara Büyükelçiliği İkili İşbirliği Programı, Avrupa Demokrasi Vakfı (EED), Alman Heinrich Böll Vakfı (HSB) gibi kuruluşlara fon için başvuru yapıldı. Gülin Ç. ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosunca 2022'de düzenlenen TechCamp etkinliğine katıldı.
TEYİT.ORG'A FON MİKTARI 50 MİLYONU AŞTI
Teyit.Org'a META tarafından, 2021'de 243 bin 400 ABD Doları, 2022-2023 dönemde ayda 48 bin ABD Doları, 2023-2024 döneminde de yine ayda 48 bin ABD Doları para yatırıldı. Sözde teyit sitesi, TikTok'tan ise 2023'den bu yana 9 milyon 273 bin 594 lira kazandı. Teyit.Org hesaplarına Nisan 2023'ten Şubat 2024'e kadarki 10 aylık süre içinde Meta ve TikTok dışındaki yurt dışı merkezli kuruluşlardan ise toplam 6 milyon 82 bin 880 Türk Lirası aktarıldı. Özellikle siyasi teyitler yapmasıyla meşhur olan platformun teyit ettiği bilgilerin doğruluğu, yurt dışındaki kuruluşlardan fonlanması nedeniyle bir kez daha düşündürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB'den Müjde! Okullarda 4,5 Gün Ders Yok! Anaokulundan Liseye...
- Emekliye talih kuşu kondu! Nisanda SSK, Bağkur, 4C'liye piyango gibi ödeme yağacak!
- Kadir İnanır son dakika! Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Herkes uyanmasını bekliyordu...
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!