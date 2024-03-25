DEM Parti'den CHP ile ittifak mesajı! DEM’li Ahmet Saymadi: Parti dışından talimat alıyoruz
DEM Parti, Parti Meclisi Üyesi Ahmet Saymadi'den gündeme oturacak açıklamalar geldi. A Haber merkezimize ulaşan görüntülerde Ahmet Saymadi partinin karar alırken Kandil'den talimat aldığını dolaylı olarak ima etti ve ayrıca Doğu ve Güneydoğu için “Kürdistan” ifadesini kullandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve siyasal iletişimci Ferhat Murat değerlendirdi.
CHP'nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel'in kent uzlaşı adı altında PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM ile yaptığı ittifakın itirafı geldi. DEM Parti'li Ahmet Saymadi CHP'ile ittifak yaptıklarını açık şekilde söyledi ve CHP'için aday çıkarmadıklarını Kandil'den talimat alarak hareket ettiklerini söyledi.
TALİMAT KANDİL'DEN
A Haber merkezimize ulaşan görüntülerde Ahmet Saymadi, "CHP Kars'ta, Iğdır'da biz de Manisa'da aday çıkarmadık. İstanbul'da 22 ilçede CHP listelerinden giriyoruz. İlk defa İBB Meclisi'nde DEM Parti olarak grup kuracağız. Parti dışından talimat alıyoruz. Başka yerlerdeki arkadaşlara da soruyoruz. Neyi anlıyorsanız orayı anlayın, kayıt var rahat konuşamıyorum." ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ve siyasal iletişimci Ferhat Murat değerlendirdi.
ZULMÜ CHP YAPMIŞTIR
İhsan Aktaş: Burada geriye dönük baktığımız zaman aslında HDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde doğrudan CHP'yi destekledi. Buna karşılık olarak araştırmalarda yüzde 12 civarı olan DEM oyu yüzde 8'lere kadar düştü. Yani yüzde 30 oranında bir değer kaybetti. Eğer Türkiye'de Kürtlere yapılan bir zulüm varsa bu rejim ile özdeşleşir bu da CHP ile özdeşleşir demektir. Aslında büyük bir maharet ile zulüm eden ile zulme uğrayanı aynı çatı altına koydular.
TALİMAT KANDİL VE DİĞER YERLERDEN
Türkiye'yi demokratikleştiren Kürtlere kimliğini veren İzmir ile Diyarbakır'ı eşitleyen Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleştiler. PKK, Türkiye'yi tekrar eski günlerine döndürmek istiyor. Bu ittifak sadece HDP'li Kürtlerin ya da CHP'li Atatürkçülerin değildir. Bunların arkasında Kandil var, Öcalan var etkisi olursa Demirtaş var. ABD Suriye üzerinden var yani doğrudan olaya müdahil. Bunun yanında bir de Almanya PKK'sı var.
HDP İÇİNDEKİ KAVGA
HDP'de parti içindeki Kürtler diyorlar ki "parti olarak seçime girelim ve oyumuzu alalım. Yoksa İYİ Parti ve diğerleri gibi partiden olacağız" sözlerini kullanıyorlar. Diğer taraftan marjinal sol partilerin isimleri Diyarbakır'dan vekil seçiliyor. Küresel sisteme bağlı Türk olan ama Türkiye ile bağı olmayan HDP içerisinde yer alan kesim var. Bunlar birbirleri arasında çekişiyor.
PKK ABD'NİN PARALI LEJYONERİ
CHP ile ittifak kuran kesim HDP içerisindeki bu kesimdir. "Partimize oy verelim" diye Kürtleri ikna etme çabalarını görüyoruz. Bu karar sadece HDP'nin kararı değil Kandil'den Öcalan'dan gelen talimattır. PKK Suriye'de PKK'nın paralı lejyonerlerdir. Para alıp burada insanlarla savaşıyorlar. Yerel halk ile Araplar ile Kürtler ile parasıyla savaşıyorlar.
DEMLİLER CHP LİSTESİNDE! KANDİL DÜZENLEME YAPTI
Ferhat Murat: Biz haftalardır ifade ediyoruz. 31 tane CHP listesinden DEM Partili isim en azından tespit edilebilen hatta bazıları DEM'in Parti Meclisi Üyesi olan isimler. İşte bunlar CHP'nin listesinden aday oldular. Bunun dışında İstanbul'da 22 ilçede İstanbul'da aday çıkarılmadı. Bu da çok önemli bir faktör. Biraz daha geriye bakarsak Başak Demirtaş aday olmak istedi ancak Kandil iziz vermedi.
İTTİFAKIN ADINI PKK ELEBAŞI KOYDU
İllüzyon olduğunu ifade etmek gerekiyor. İttifak meselesi geçtiğimiz yıl iş birliğine dönüşmüştü böyle bir aldatmaya gittiler bu yılda bunun ismi kent uzlaşısı oldu. Bunu ortaya atan isimde PKK elebaşı olan Mustafa Karasu'dur. Bu açıklamayı da Kandil'den yaptı. Çok basit şekilde iz sürerek ortalama bir zekayla aslında bunu anlamak mümkün. Bunu anlamayan bir zümre var. Onlarda CHP'lilerdir.
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