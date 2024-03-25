DEM Parti’den CHP ile ittifak mesajı! DEM’li Ahmet Saymadi: Parti dışından talimat alıyoruz

ZULMÜ CHP YAPMIŞTIR

İhsan Aktaş: Burada geriye dönük baktığımız zaman aslında HDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde doğrudan CHP'yi destekledi. Buna karşılık olarak araştırmalarda yüzde 12 civarı olan DEM oyu yüzde 8'lere kadar düştü. Yani yüzde 30 oranında bir değer kaybetti. Eğer Türkiye'de Kürtlere yapılan bir zulüm varsa bu rejim ile özdeşleşir bu da CHP ile özdeşleşir demektir. Aslında büyük bir maharet ile zulüm eden ile zulme uğrayanı aynı çatı altına koydular.