Aydın'daki sokak röportajında konuşan yaşlı kadından başörtülü kadınlara alçak sözler: Öcü öcü dolaşıyorlar onları Aydın'da istemiyorum
GÜNDEM ahaber.com.tr
Aydın'da yerel seçimler öncesi gerçekleştirilen sokak röportajlarından birine konuşan yaşlı kadın, şehirde yaşayan başörtülü kadınlara ağır hakaretler etti. Yaşlı kadın türbanlı kadınları şehirde görmek istemediğini söylerken "Öcü öcü dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki toplarken yaşlı kadına ilişkin "Yobazlığın vücut bulmuş hali" ifadeleri dikkat çekti. İşte detaylar...
"BAŞÖRTÜLÜ KADINLARI ŞEHİRDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Aydın'da yaşayan yaşlı kadın kapalı insanları şehrinde görmek istemediğini ifade ederken "Burası aydın bir şehir" ifadelerini kullandı.
"ÖCÜ ÖCÜ DOLAŞIYORLAR"
Baş örtülü vatandaşlar hakkında "Onların buralarda öcü öcü dolaşmalarını istemiyorum" diyen kadın kapalı vatandaşları şehirden kovdu.
"GİTSİNLER LAYIK OLDUKLARI YERDE YAŞASINLAR"
Hakeretlerinde sınır tanımayan "sözde elit" kadın "Gitsinler layık oldukları yerde yaşasınlar" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU
Yaşlı kadının bu sözlerine sosyal medyada büyük tepki toplarken kullanıcılar gönderinin yorumlarında kadını eleştiri yağmuruna tuttu.
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