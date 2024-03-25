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Aydın'daki sokak röportajında konuşan yaşlı kadından başörtülü kadınlara alçak sözler: Öcü öcü dolaşıyorlar onları Aydın'da istemiyorum

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Aydın’daki sokak röportajında konuşan yaşlı kadından başörtülü kadınlara alçak sözler: Öcü öcü dolaşıyorlar onları Aydın’da istemiyorum

Aydın'da yerel seçimler öncesi gerçekleştirilen sokak röportajlarından birine konuşan yaşlı kadın, şehirde yaşayan başörtülü kadınlara ağır hakaretler etti. Yaşlı kadın türbanlı kadınları şehirde görmek istemediğini söylerken "Öcü öcü dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki toplarken yaşlı kadına ilişkin "Yobazlığın vücut bulmuş hali" ifadeleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken sokaklarda da çeşitli kanalların anket çalışmaları devam ediyor. Aydın'da gerçekleşen bir sokak röportajında konuşan kadın başörtülü vatandaşlara kin kustu.

"BAŞÖRTÜLÜ KADINLARI ŞEHİRDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Aydın'da yaşayan yaşlı kadın kapalı insanları şehrinde görmek istemediğini ifade ederken "Burası aydın bir şehir" ifadelerini kullandı.

"ÖCÜ ÖCÜ DOLAŞIYORLAR"

Baş örtülü vatandaşlar hakkında "Onların buralarda öcü öcü dolaşmalarını istemiyorum" diyen kadın kapalı vatandaşları şehirden kovdu.

"GİTSİNLER LAYIK OLDUKLARI YERDE YAŞASINLAR"

Hakeretlerinde sınır tanımayan "sözde elit" kadın "Gitsinler layık oldukları yerde yaşasınlar" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Yaşlı kadının bu sözlerine sosyal medyada büyük tepki toplarken kullanıcılar gönderinin yorumlarında kadını eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlar:

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