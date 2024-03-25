"Kent uzlaşısı" şimdi de Adana'da mı? DEM'li Ali Bozan'dan flaş iddia: CHP'li Zeydan Karalar DEM lehine adaylıktan çekiliyor mu?

Seçim çalışmalarının başladığı günden bu yana CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar birçok yerde DEM Parti ile ittifak yaptığını ve her ne kadar açıklanmasa da DEM Parti Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları'nın bu ittifakın mimarı olduğu iddiaları tüm Adana kamuoyunun gündemini meşgul ediyor.