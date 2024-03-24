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Terörün siyasi ayağı DEM'den kirli pazarlık itirafı: CHP bize 'seçimden sonra oturup konuşuruz' dedi | Anıtkabir'in karşısında skandal PKK mitingi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Terörün siyasi ayağı DEM’den kirli pazarlık itirafı: CHP bize ’seçimden sonra oturup konuşuruz’ dedi | Anıtkabir’in karşısında skandal PKK mitingi

CHP'nin kirli ittifak ortağı terörün siyasi ayağı DEM Parti, CHP'li Çankaya Belediyesi'nin yönetiminde olan ve Anıtkabir'in karşısında bulunan Anıtpark'ta 'nevruz' adı altında terör örgütü PKK'nın mitingini gerçekleştirdi. Alanda PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük nidaları atıldı. Öte yandan, DEM Parti Antalya Eşbaşkan adayı Kemak Bülbül, kirli ittifakı tescilleyerek, “CHP bize ‘seçimden sonra oturup konuşuruz’ dedi” ifadelerini kullandı.

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti ile arasındaki pazarlık karşılıklı 'yalan restleşmelere' rağmen büyük bir hızla devam ediyor.

DEM - Kandil hattındaki kirli ittifak ise boyut kazanarak büyüyor.

ANITKABİR SINIRLARINDA PKK ETKİNLİĞİ

Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in tam karşısında olan Anıtpark'ta 'nevruz' adı altında PKK etkinliği yaptığı.

CHP'nin ittifak ortağı DEM'liler alanda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, sarı torbalık olan PKK'lılara ağıt yaktı. Anıtpark'ta "Biji serok apo", "Zindanlara özgürlük" ve "Şehit namirin" sloganları yankılandı.

"Son muhteşem olacak" pankartları açan DEM Partililer küstah tehditler savurdu.

DEM'in terör tutuklusu Ankara adayı Gültan Kışanak, Anıtpark'taki PKK etkinliğine mektup gönderdi. Mektupta "Ayağa kalk Ankara! DEM geldi..." ifadeleri yer aldı.

DEM AÇIK AÇIK İTTİFAKI İTİRAF ETTİ

DEM Parti'nin Ankara'da Anıtkabir'in karşısında yaptığı PKK etkinliğine göz yuman CHP'nin bölücülere daha ne kadar boyun eğeceği şimdiden merak konusu olurken kirli ittifakı gözler önüne seren bir itiraf geldi.



DEM Parti Antalya Eşbaşkan Adayı Kemal Bülbül, CHP ile ittifak görüşmesi yaptıklarını açık açık dile getirdi.

CHP'nin seçim sonrası için kendilerine vaat verdiğini ifade eden Bülbül, "Biz CHP ile görüştük. İlle de görüştük merkezle de görüştük. Bir çok öneride bulunduk. Sadece şunu söylediler; 'Hele seçim sona ersin ondan sonra oturur konuşuruz" dediler" dedi.

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