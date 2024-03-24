Muharrem İnce’den CHP’nin DEM’li ittifakına gönderme: Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar

KENT DEĞİL KANDİL UZLAŞISI



Bilindiği üzere Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.



Kirli ittifakın bir diğer sacayağı ise Adana ve Mersin.