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Muharrem İnce'den CHP'nin DEM'li ittifakına gönderme: Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Muharrem İnce’den CHP’nin DEM’li ittifakına gönderme: Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP - DEM - Kandil hattında süregelen pazarlıkta düğümün ucu çözüldü. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, terörün siyasi ayağı DEM Partisi ile el ele Esenyurt ve Akdeniz'deki belli noktaları peşkeş çeken CHP'ye çok sert tepki gösterdi. İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar" dedi.

Türkiye adım adım yerel seçimlere ilerlerken CHP'nin terörün siyasi ayağı DEM Partisi ile yaptığı kirli ittifak her geçen gün tüm skandallarıyla beraber günyüzüne farklı bir boyutuyla taşınıyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve DEM Parti'nin yürüttüğü kirli ittifaka tepki gösterdi.



CHP ve DEM Parti'yi "gizli ittifak" yapmakla eleştiren İnce, "Mersin'de, Esenyurt'ta yapıyorlar. Hem gizli nikah kıyıyorlar hem de nikahı inkar ediyorlar. Gizli ittifak yapıyorlar." diye konuştu.

KENT DEĞİL KANDİL UZLAŞISI

Bilindiği üzere Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.

Kirli ittifakın bir diğer sacayağı ise Adana ve Mersin.

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