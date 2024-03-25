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Dışişleri Bakanı Fidan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

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