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CHP’li yönetici Ersin Şentürk zehir zemberek sözlerle istifa etti: Adayları dolar dolu poşetler belirledi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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CHP’li yönetici Ersin Şentürk zehir zemberek sözlerle istifa etti: Adayları dolar dolu poşetler belirledi

Seçimlere sayılı günler kala CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Önce CHP milletvekili Seyit Torun'un Meclis'teki odasında poşet içinde bulunan 250 bin dolar ardından Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin etrafında dönen kayıt dışı para skandalı gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan bu skandalların ardından Bursa'da uzun yıllar CHP'de siyaset yapan Ersin Şentürk, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Şentürk, sosyal medyasından yayınladığı istifa yazısında, "Adayların liyakat ile belirlenme vaatleri, dolar karşısında yenik düştü" diyerek Bursa Milletvekillerini ve il Başkanını hedef alan zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesinde uzun yıllar siyaset yapan ve bir dönem Yıldırım İlçe Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten CHP'li Ersin Şentürk, skandal açıklamalarla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Şentürk sosyal Medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında CHP'de adayları, dolar dolu poşetlerin belirlediğini ileri sürdü. Şentürk açıklamasında, "Değerli dostlar, bu yazıyı yazarken çok zorlandım. Dile kolay, yıllardır üyesi olduğum ve emek verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak kolay bir süreç değil fakat bunun sorumlusu İl Başkancığı Nihat Yeşiltaş ve ilçe Başkancığı İlhami Gün ile dönemin milletvekilleridir" dedi.

"MECLİS ODALARINDA DOLAŞAN DOLAR POŞETLERİ"

Ersin Eşntürk açıklamasının devamında, "Süreç içinde yaşadıklarımıza ve gördüklerimize, seçim sürecinde zarar vermeyelim diye sustuk.Ama bıçak kemiğe dayandı. Aday belirleme süreçlerinde Meclis odalarına dolaşan dolar poşetleri iddiaları ayyuka çıkmış, adaylıkların liyakat ile belirlenme vaatleri dolar karşısında yenik düşmüştür.Ülkede halk, ekonomik buhran altında ezilirken, Cumhuriyet Halk Partisi açık ara seçimi kazanamıyorsa bu ayıp, mevcut yönetimlerin ve milletvekillerindir.Hak, hukuk, adalet naraları atıp en büyük haksızlıkları yapanlara hakkımı helal etmiyorum. Hoşça kalın" dedi.

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