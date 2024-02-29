CHP'yi karıştıran para! CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un odasındaki 250 bin dolarlık sır
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken CHP'de iç hesaplaşmalar ve kaos bir türlü dinmek bilmiyor. CHP'de şimdi de çanta içindeki para krizi yaşanıyor. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un TBMM'deki odasında iddiaya göre 3 hafta önce pazar çantası içinde 250 bin dolar nakit para bulundu. Ancak parti yönetimi, olayı Meclis Polis Amirliği'ne bildirmek yerine gizledi.
TBMM, market poşetindeki 250 bin dolar iddiasıyla çalkalandı. Bu iddialara göre yaklaşık 3 hafta önce CHP'li bir milletvekilinin TBMM'deki odasında market poşeti içinde 250 bin dolar (yaklaşık 8 milyon lira) unutuldu. Mahalli seçimlerde aday belirleme arifesi öncesinde yaşanan bu olay bazı kuşkuları gündeme getirdi.
Yaklaşık 3 hafta önce TBMM Milletvekili Hizmet Binası 4'üncü katında CHP'nin Karadenizli milletvekilinin odasında bir torba bulundu. Market torbasının içinde yine siyah bir poşete sarılı şeyler olduğunu gören temizlik görevlisi milletvekiline ait olduğunu düşünerek, odada görevli sekreter ve danışmana durumu aktardı. Personel, milletvekilini arayıp 'Torba size mi ait' diye sordu.
Milletvekili odasında herhangi bir şey bırakmadığını belirterek, kendisine gelen ziyaretçilerin tek tek aranarak sorulması talimatı verdi. Personel, poşetin içine baktığında 5 ayrı şekilde paketlenmiş tahmini 250 bin dolar bulunduğunu gördü. 3 koldan yapılan aramalar sonunda poşetin bir kahve içmek için ayaküstü uğrayan başka bir CHP'li milletvekiline ait olduğu belirlendi.
Milletvekili gelip parasını alırken 'personele hiçbir şekilde konuşmamaları talimatı verildi. Olay ile ilgili tutanak da tutulmadı. Milletvekili aldığı parayı garajda parasını tek tek sayarak çantasına yerleştirdi.
PARA VELİ AĞBABA'NIN MI?
250 bin doların CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ait olduğu kulislere yayıldı. Ağbaba bunun üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı ve "İddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis Başkanlığına dilekçe vereceğim. Bırakın böyle bir kirli ilişki içinde olmayı yan yana gelirsem bile vekillikten istifa etmeyi kafama sıkarım" dedi.
Paranın unutulduğu odanın sahibi olduğu belirtilen CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da sosyal medya hesabından, "Konuya ilişkin TBMM'de gerekli araştırmaların yapılması istemiyle dilekçe vereceğim. Hodri meydan. Hukuki yollara başvuracağım" açıklaması yaptı.
KORİDORDA KAMERA YOK
İki milletvekilinin başvuruları üzerine TBMM Başkanlığı konuya ilişkin bir soruşturma başlatacak. Ancak milletvekillerinin odalarının bulunduğu koridorda kamera bulunmuyor.
Bu nedenle sadece garajdaki kayıtlara bakmak mümkün olacak. Meclis'in, koridorlarda kamera bulunmadığı için olayın geçtiği kattaki Meclis personelinden de bilgi alacağı belirtiliyor. Yaşanan olay, CHP içinde dile getirilen bazı iddiaları da anımsattı.
"DELEGELERE 150 BİN LİRA DAĞITILDI" İDDİASI
CHP'nin ekim ayında gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi de yaşandığı öne sürülen "para karşılığı oy" iddialarını geçen ay Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki toplantıda dile getiren CHP'nin eski PM üyesi Ferihan Karasu, "Ses kayıtlarını dinledim. Bir ilçede il delegesine oy karşılığı 150 bin lira teklif eden belediye meclis üyesi istemiyorum artık" dedi.
Çarpıcı iddianın dile getirildiği görüntüler, sosyal medyada da hızla yayıldı.
"BU İDDİALAR HEP DİLLENDİRİLİYORDU"
CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ise SABAH'a yaptığı açıklamada parti içindeki çürümenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile başladığını dile getirdi.
İstanbul Kongresi'nden kurultaya kadar birçok iddianın kulaktan kulağa yayıldığını vurgulayan Sevigen, "Çürüme ilk olarak İstanbul Kongresi'nde görüldü. Ardından kurultaya uzandı ve aday seçimi ile sonuçlandı. Bu tür parasal söylentiler, gizli gizli aday adayları arasında çok sık dillendiriliyordu. İlk defa bu kadar açık konuşulmaya başladı. Elbette iddialar vahim ve tüm CHP'lileri yaralıyor" ifadelerini kullandı.
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