CHP’yi karıştıran para! CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’un odasındaki 250 bin dolarlık sır

Milletvekili odasında herhangi bir şey bırakmadığını belirterek, kendisine gelen ziyaretçilerin tek tek aranarak sorulması talimatı verdi. Personel, poşetin içine baktığında 5 ayrı şekilde paketlenmiş tahmini 250 bin dolar bulunduğunu gördü. 3 koldan yapılan aramalar sonunda poşetin bir kahve içmek için ayaküstü uğrayan başka bir CHP'li milletvekiline ait olduğu belirlendi.

Milletvekili gelip parasını alırken 'personele hiçbir şekilde konuşmamaları talimatı verildi. Olay ile ilgili tutanak da tutulmadı. Milletvekili aldığı parayı garajda parasını tek tek sayarak çantasına yerleştirdi.