23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Her taşın altından Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları çıkıyor! İşte CHP'deki para kulesinde isim isim o liste

Her taşın altından Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları çıkıyor! İşte CHP'deki para kulesinde isim isim o liste

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
ABONE OL
Her taşın altından Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşları çıkıyor! İşte CHP’deki para kulesinde isim isim o liste

Türkiye günlerdir CHP'deki paradan kule skandalını konuşuyor. Olayla ilgili her geçen gün yeni görüntüler ortaya çıkarken, para kulesinin merkezinde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alıyor. İmamoğlu'nun etrafındaki isimlerin görüntülerde yer almasıyla birlikte paranın taşınmasına ve sayılmasına aracılık ettiği ortaya çıktı. İşte isim isim CHP'nin para kulesine yoluna taş döşeyenler...

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu CHP'nin para kulesi rezaletinde her gün farklı CHP'li isimler görüntülerden tespit edildi. Avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisinde çekilen görüntülerdeki isimlerin 'Olayla ilgim yok' diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakınları olması soru işaretlerini daha da artırdı.

Paraları ofise getiren İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş açılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede CHP İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer'i işaret ederek "Paraları ondan aldım" dedi. CHP'de hiçbir fiili görevi olmamasına rağmen para sayımında aktif rol oynayan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Keleş'le birlikte ofise para getiren isimdi.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz da para sayımına katıldı.

Deste deste paralar 3 saat boyunca bavul ve valizlerle parçalar halinde ofise getirildi.

Getirilen paraları tek tek not alan isim Fatih Keleş'ti. CHP'nin İstanbul'daki ilçe belediyelerinden de ofise para taşındı. İl binasının satın alınmasıyla ilgili ilk görüşmelerinde CHP'li Sarıyer Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştiği öğrenildi.

PARAYI GETİRENLER

Fatih KeleşFatih Keleş

FATİH KELEŞ
'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun uzun yıllardır danışmanlığını yapıyor. CHP'nin İBB Meclis üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı da olan Keleş 2021'de baba Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la birlikte Edremit Belediyesi üzerinden Kaz Dağları'nda arsa almıştı.

Tuncay YılmazTuncay Yılmaz

TUNCAY YILMAZ
CHP'de görevi olmamasına rağmen para sayımına katılan İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'le paraları ofise getiren kişi. İfadesinde 'Fatih ağabey para taşımak için yardım istedi. Ne kadar para saydığımı hatırlamıyorum" dedi.

SAYIMA KATILANLAR
Dönemin yerel yönetimlerden sorumlu CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı. Nas "Şüpheli" sıfatıyla savcılığa verdiği ifadesinde 'Paranın kaynağını, nasıl temin edildiğini bilmiyorum' dedi.

Can PoyrazCan Poyraz

CAN POYRAZ
Dönemin CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı ve özel kalem müdürü. Savcılık ifadesinde "Parayı Keleş getirdi. Nereden nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Euro varsa da ben hatırlamıyorum" dedi.

PARAYI VEREN

Turan Taşkın Özer - Ekrem İmamoğluTuran Taşkın Özer - Ekrem İmamoğlu

TURAN TAŞKIN ÖZER
Fatih Keleş'in savcılık ifadesinde "Paraları ondan aldım" diye bahsettiği Turan Taşkın Özer de Beylikdüzü ekibinden. 10 yılda İmamoğlu'nun desteğiyle CHP ilçe başkanlığından milletvekilliğine yükseldi. Özer çağrılmasına rağmen henüz ifade vermeye gitmedi.

İLÇE BELEDİYELERİNİN ÇANTACILARI

Serkan ÇebiSerkan Çebi

SERKAN ÇEBİ-KÜÇÜKÇEKMECE
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çebi'nin nikâhını Ekrem İmamoğlu kıymıştı.

Onur ÖkselOnur Öksel

ONUR ÖKSEL-ŞİŞLİ
Onur Öksel, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı. Para sayma görüntülerinde kimliği tespit edilince apar topar izne çıkmıştı. Dün şüpheli sıfatıyla adliyede savcılığa ifade verdi.

Melih MorsünbülMelih Morsünbül

MELİH MORSÜNBÜL-MALTEPE
Melih Morsünbül Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı. 'Şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Adı Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet skandalına karıştı.

16 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın (solda) eski yardımcısı Melih Morsünbül (sağda) 2022'de gözaltına alınmış, rüşvet ve örgüt üyeliğinden
16 yıla kadar hapsi istenmişti.

3 İSİM DAHA ÇAĞRILDI
Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ofise para getirdikleri saptanan, CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül ve CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'yi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı. Savcılık ayrıca, görüntülerde ofise para getirdiği saptanan bir kişinin daha kimliğini saptadı. O kişinin Karsal Örme isimli şirketin sahibinin şoförü Servet Aydın olduğu belirlendi. Aydın da 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP’de milyonluk para ağı: Merkezinde İmamoğlu var!CHP’de milyonluk para ağı: Merkezinde İmamoğlu var!
Paradan kuleler krizinde yeni perde!Paradan kuleler krizinde yeni perde!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA