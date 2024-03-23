Her taşın altından Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşları çıkıyor! İşte CHP’deki para kulesinde isim isim o liste

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu CHP'nin para kulesi rezaletinde her gün farklı CHP'li isimler görüntülerden tespit edildi. Avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisinde çekilen görüntülerdeki isimlerin 'Olayla ilgim yok' diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakınları olması soru işaretlerini daha da artırdı.

Paraları ofise getiren İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş açılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede CHP İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer'i işaret ederek "Paraları ondan aldım" dedi. CHP'de hiçbir fiili görevi olmamasına rağmen para sayımında aktif rol oynayan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Keleş'le birlikte ofise para getiren isimdi.