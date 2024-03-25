Cumhur İttifakı'nın İzmir Belediye Başkan adayı Dağ "İzmir'in potansiyelini harekete geçireceğiz" dedi! İşte dev projeler...

Dağ, burada yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerine 1 hafta kaldığına işaret ederek, İzmir'de bu sefer hizmet ve projelerin kazanacağını belirtti.

Hamza Dağ, 11 ana başlıkta projelerini açıkladığı lansmana değinerek, "Sadece o lansmanda değil o lansmandan sonra 2 tarım lansmanı, gençlik lansmanı yaptık. 8 Mart'ta kadın ve aile lansmanı yaptık. Yani biz İzmir'e şunu diyoruz; kardeşim, biz İzmir'e hizmetçi olmaya talibiz." ifadelerini kullandı.