CHP'deki kirli para trafiğinde radara bir isim daha girdi! Ekrem İmamoğlu'nun çakarlı sevkiyatçısı: Hüseyin Köksal
CHP'deki kirli para trafiği Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken, yeni bir isim daha radara girdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Hüseyin Köksal'ın çakarlı aracıyla 6 ay boyunca para taşıdığı ortaya çıktı. Köksal'ın ultra lüks çakarlı arabasına plaka tahsisini yapan isim de İmamoğlu'nun İETT'nin bakım onarım ihalesini verdiği Özgür Karabat... Köksal'ın, daha önce İmamoğlu'nun telkinleri ile Olay TV'yi satın aldığı da iddia edilmişti.
CHP'deki kirli para krizinde her gün yeni bir isim daha kadraja giriyor. Bu isimlerin her birinin tek bir ortak noktası var, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bu halkaya son katılan isim ise yine İmamoğlu ile yakınlığı ile bilinen Hüseyin Köksal. Köksal'ın, 6 ay boyunca çakarlı otomobili ile para taşıdığı belirtiliyor.
Köksal'ın aracına çakarın tahsis edilmesini sağlayan isim de yine İmamoğlu'nun en yakınında bulunan CHP Milletvekili Özgür Karabat. İmamoğlu, komik gerekçelerle Mercedes'i yeterli bulmayarak, İETT'nin bakım onarım ihalesini Özgür Karabat'ın şirketine vermişti.
VALİZ VALİZ GETİRDİLER, PARALARDAN KULE YAPTILAR
Türkiye, CHP'deki kirli para trafiğini konuşuyor. Paraların kaynağının neresi olduğu henüz netlik kazanmazken, paraları getiren isimlerin Ekrem İmamoğlu'nun ekibi olması dikkat çekiyor.
İmamoğlu ve ekibi il binası alımı sırasında görüntülerin çekildiğini savunsa da, kirli para trafiği konusunda topa girmiyor.
KİLİT İSİM: FATİH KELEŞ VE TUNCAY YILMAZ
İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan ve İBB Spor Kulübü Başkanı olan Fatih Keleş'in kirli para trafiğinde kilit isim olduğu belirtiliyor. Paraların, Keleş'in başkanlığını yaptığı İBB Spor Kulübü valizleri ile getirildiği görüntüler de iddiaları güçlendiriyor. Keleş ile birlikte kadraja giren isimlerden olan Tuncay Yılmaz da, uzun süredir İmamoğlu ile birlikte çalışıyor. Keleş'in İmamoğlu'nun şirketinde çalıştığı belirtiliyor.
ÇAKARI İMAMOĞLU'NUN EN YAKININDAKİ ÖZGÜR KARABAT'IN TAHSİSİ İLE ALDI
Köksal'ın, aracı çakar tanhsisi nedeniyle trafik kontrollerine takılmıyor. Köksal'a, çakar tahsisini yapan isim de dikkat çekiyor. İmamoğlu'nun İETT'nin bakım onarım ihalesini verdiği CHP Milletvekili Özgür Karabat...
TOPLANAN PARANIN 40 MİLYONDAN ÇOK DAHA FAZLA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR
Savcılık ifadeleri ve CHP'nin içinden öğrenilen bilgilere göre ortada dönen kirli paranın 40 milyonun çok üzerinde olduğu belirtiliyor.
Yine CHP içinden kaynakların iddialarına göre; para toplanırken önce CHP'li ilçe belediyelerine gidildi. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 3 milyon, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in 5 milyon, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 2.5 milyon TL ödediği iddia ediliyor. Bakırköy Belediyesi'nin para vermediği, Adalar Belediyesi'nin de finansal gücü olmadığı için kirli ağa katılmadığı da gelen bilgiler arasında.
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