CHP’deki kirli para trafiğinde radara bir isim daha girdi! Ekrem İmamoğlu’nun çakarlı sevkiyatçısı: Hüseyin Köksal

TOPLANAN PARANIN 40 MİLYONDAN ÇOK DAHA FAZLA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Savcılık ifadeleri ve CHP'nin içinden öğrenilen bilgilere göre ortada dönen kirli paranın 40 milyonun çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

Yine CHP içinden kaynakların iddialarına göre; para toplanırken önce CHP'li ilçe belediyelerine gidildi. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 3 milyon, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in 5 milyon, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 2.5 milyon TL ödediği iddia ediliyor. Bakırköy Belediyesi'nin para vermediği, Adalar Belediyesi'nin de finansal gücü olmadığı için kirli ağa katılmadığı da gelen bilgiler arasında.

CHP’nin kara para skandalında büyük gün