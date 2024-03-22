Paradan kulelerde İmamoğlu imzası! Yeni görüntülerde müdürü Tuncay Yılmaz paraların içinde! Yerde sürüklenerek taşınan ikinci valiz...



YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alımında kullanıldığı iddia edilen paralara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'NUN MÜDÜRÜ YİNE BAŞROLDE!



Söz konusu görüntülerde, içi para dolu bir çantanın Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin müdürü Tuncay Yılmaz tarafından sürüklenerek taşınması ve sonrasında paranın hızlıca sayıldığı anlar yer alıyor. Yılmaz, bir başka görüntü de yeni getirilen içi para dolu bir çantayı taşımayıp sürükleyerek çekiştirmişti.