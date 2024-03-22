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Paradan kulelerde İmamoğlu imzası! Yeni görüntülerde müdürü Tuncay Yılmaz paraların içinde! Yerde sürüklenerek taşınan ikinci valiz...

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Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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Paradan kulelerde İmamoğlu imzası! Yeni görüntülerde müdürü Tuncay Yılmaz paraların içinde! Yerde sürüklenerek taşınan ikinci valiz...

CHP'de yerel seçimler öncesi patlatan 'paradan kuleler' krizinde merkezin İmamoğlu olduğu tescillenirken olaya ilişkin yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Dün patlayan yeni valiz görüntülerinin ardından bugün de Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin müdürü Tuncay Yılmaz tarafından sürüklenerek taşınması ve sonrasında paranın hızlıca sayıldığı anlar görülüyor. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru adım adım ilerlerken, kirli paraya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

PARADAN KULEDE 'EKREM' ELİ

Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.


YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alımında kullanıldığı iddia edilen paralara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'NUN MÜDÜRÜ YİNE BAŞROLDE!

Söz konusu görüntülerde, içi para dolu bir çantanın Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin müdürü Tuncay Yılmaz tarafından sürüklenerek taşınması ve sonrasında paranın hızlıca sayıldığı anlar yer alıyor. Yılmaz, bir başka görüntü de yeni getirilen içi para dolu bir çantayı taşımayıp sürükleyerek çekiştirmişti.

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