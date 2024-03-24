CHP’nin kara para skandalında flaş gelişme! Vekil aracıyla 6 ay boyunca para taşıdılar | Şoförün ses kaydı ortaya çıktı

"CANAN KAFTANCIOĞLU, ŞÜPHELİ SIFATIYLA ÇAĞRILDIĞI İÇİN ÜZGÜNDÜ"



"Bu davanın tek tanığı benim. Canan Kaftancıoğlu da, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. İl binasının ilk satışındaki noter olayına kadarki işlemleri Canan Kaftancıoğlu yürütmüştü ama sonradan el çektirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun ekibi devreye girdi. Geçtiğimiz gün ayaküstü Canan Kaftancıoğlu ile ayaküstü sohbet ettik. Şüpheli sıfatıyla çağrıldığı için üzgündü." "Bu paraların kaynağı bilinmiyordu. Yardım parası ve bağış olduğu söylendi.

Halbuki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Kültür A.Ş.'nin parası Özgür Karabat'ın çakarlı aracıyla 6 ay boyunca taşındı. Bu paralar 2019 yılında taşındı. Serdal Taşkın da, 2019 Ağustos ayında genel müdür oldu."