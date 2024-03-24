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Trabzon’da CHP ve DEM’in 'Kent Uzlaşısı' deşifre oldu!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Trabzon’da CHP ve DEM’in ’Kent Uzlaşısı’ deşifre oldu!

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. DEM Parti ve CHP arasındaki 'Kent Uzlaşısı' İstanbul, İzmit, Mersin ve Şanlıurfa’nın ardından Trabzon’da da deşifre oldu. DEM Parti’nin, daha önce kendilerini destekleyen CHP’nin Ortahisar Meclis üyesi adayı için, 5 bin kişiyi arayıp destek istediği ortaya çıktı.

Yerel seçimlerde, CHP ile DEM Parti arasındaki gizli ittifak, bu kez Trabzon'da deşifre oldu.

Bir dönem HDP'de siyaset yapan, hatta son cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde HDP'ye açık destek veren ve sosyal medya hesaplarından oy pusulasını paylaşan iş insanı Fikret Ataman, kent uzlaşısıyla Trabzon'un Ortahisar ilçesinde CHP listelerinden meclis üyesi adayı gösterildi.

Aslen Ağrılı olan ve 9 ay önce CHP'ye üye olduğu tespit edilen Ataman için DEM Parti yöneticilerinin kentte yaşayan Doğu kökenli yaklaşık 5 bin kişiyi arayarak destek istediği öne sürüldü.





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CHP-DEM Parti'nin Trabzon'da deşifre olan kent uzlaşısına siyasilerden de tepkiler geldi. SABAH'a konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, "Geçmişte sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti'ye verdiği oy pusulasını paylaşan ve kısa süre önce CHP'ye üye olduğu öğrenilen bir kişinin DEM Partili olup olmadığını, DEM Genel Merkezi tarafından Trabzon'da meclis üyeliğine nasıl aday gösterildiğini, CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya açıklasın" dedi.

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