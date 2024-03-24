Trabzon’da CHP ve DEM’in ’Kent Uzlaşısı’ deşifre oldu!









KAYA AÇIKLASIN

CHP-DEM Parti'nin Trabzon'da deşifre olan kent uzlaşısına siyasilerden de tepkiler geldi. SABAH'a konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, "Geçmişte sosyal medya hesabından Yeşil Sol Parti'ye verdiği oy pusulasını paylaşan ve kısa süre önce CHP'ye üye olduğu öğrenilen bir kişinin DEM Partili olup olmadığını, DEM Genel Merkezi tarafından Trabzon'da meclis üyeliğine nasıl aday gösterildiğini, CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya açıklasın" dedi.