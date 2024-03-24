Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan İmamoğlu’na salvolar: ’Ne gerek var’ diyenlere rağmen dönüştüreceğiz



"DEVLET, MİLLET NASIL BİR OLURMUŞ, DÜNYAYA GÖSTERDİK"

11 ili etkileyen asrın felaketinde 85 milyonun kenetlendiğini vurgulayan Murat Kurum, depremzedelerin yüzleri gülene kadar çalışmaların devam edeceğini söyledi. 'Yapamazsınız' diyenlere kulaklarını tıkayarak çalıştıklarının altını çizen Kurum, "Deprem öyle büyüktü ki; 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalıştık. Devlet, millet nasıl bir olurmuş, dünyaya gösterdik. 85 milyon tek yürek olduk. Milletimizin yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla devletimizin tüm imkân ve kabiliyeti birleşti. 3 ayda 11 ilimize gittik. Depremden hasar görmüş neresi varsa biz orada bizzat ekibimizle arsaları tespit ettik. O yerin ihtiyacı neyse onu gidermek için çalışmalarımızı seferberlik anlayışıyla yürüttük. 3 ayda 180 bin konutun inşaatlarını başlattık. Bize, 'Siz yapamazsınız, kaynağı bulamazsınız' dediler. Depremzede kardeşlerimize hakaretler ettiler, tercihlerinden dolayı ötekileştirdiler. Biz kulağımızı kapattık ve seferberlik anlayışıyla 11 ilimizi ayağa kaldırmak için çalıştık. Şubat ayında 46 bin, geçtiğimiz hafta 30 bin olmak üzer 76 bin konutu teslim ettik. Başlattığımız 307 bin konutu da etap etap teslim edeceğiz ve 11 ilimize sözümüzü tutacağız. Oradaki kardeşlerimizin yüzü gülene kadar devam edeceğiz. Biz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da evlatlarımızın huzurlu ve mutlu yarınları için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bir kez daha; asrın felaketi başta olmak üzere yaşadığımız tüm afetlerde yitirdiğimiz canlarımıza; Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." diyerek sözlerine devam etti.