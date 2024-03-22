CHP’nin lideri Özgür Özel’in bir günde 2 skandalı! Çırağım kaosu ve gazetecilerle kavga

FALSOLU BEYANLAR

Takip edilen yayında falsolu beyanlar verdi. Özrü kabahatinden büyük şeyler yaptı. Örneğin gençlerin önünü açmayı darbe üzerinden anlatmak gerçekten siyasi bir akıl tutulmasıdır. O nedenle hem Genel Başkanlık ile ilgili liderlik ve etkinlik sorgulaması hem de bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ağırlığını referans göstererek Özgür Özel'in kantarda hafif çektiğini belirten sözleri, Özel'in gafları ve İmamoğlu arkasında kalan profil etkisini göstermiştir. Bu da gerginlik olarak dışa vuruyor.