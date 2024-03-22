CHP’nin lideri Özgür Özel’in bir günde 2 skandalı! Çırağım kaosu ve gazetecilerle kavga
CHP’nin emanet lideri Özgür Özel adının yanına skandallar yazdırarak siyasi hayatını sürdürüyor. Gençlere darbe çağrısı yapan Özgür Özel Sinop’ta Engin Altay tarafından “çırağım” diye tanıtılırken akşam saatlerinde bir TV kanalında gazetecilerle kavga etti. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'a gitti. Burada düzenlenen mitinge katılan Özel'i, aynı zamanda Sinoplu olan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay karşıladı. Açılış konuşmasını yapan Engin Altan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "Benim çırağım" diyerek kürsüye davet etti. Daha bu skandalın etkileri sürerken akşam saatlerinde katıldığı bir TV yayınında başka bir kaos daha çıktı.
GAZETECİLERLE KAVGA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'le faturalardaki TRT payı üzerinden canlı yayında birbirine girdi CHP fondaşı Sözcü TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi altında seçim çalışmalarını yürüten Özel'i adeta yerden yere vuran Zeyrek, "O zaman gelin ben CHP Genel Başkanı olayım siz vatandaş olun." dedi Kendisini eleştiren CHP fondaşına karşı ne diyeceğini şaşıran Özel, "Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak gerek." diyerek kendini savundu.
SİYASİ KİMYA BOZULMASI
CHP'de yaşanan skandalları A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "CHP'de siyasi kimya bozulması var. CHP içindeki fraksiyonlar bu gazetecileri kendilerine angaje etmişler. Örneğin gençlerin önünü açmayı darbe üzerinden anlatmak gerçekten siyasi bir akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.
İLİŞTİRİLMİŞ GAZETECİLER
Okan Müderrisoğlu: CHP'de siyasi kimya bozulması var. Gazeteciler bazında bakıldığı zaman CHP'ye yakın olarak biliniyorlar ama CHP içindeki fraksiyonlar bu gazetecileri kendilerine angaje etmişler. CHP'de iliştirilmiş gazeteciler dönemini görüyoruz. Özgür Özel bazında bakarsak Genel Başkanlığı emaneten yaptığı eş başkanlık yürüttüğü partiye hakim olamadığı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kaldığı sözlerini duyuyor ve bunlardan etkileniyor. Bu da çok belirgin oluyor.
FALSOLU BEYANLAR
Takip edilen yayında falsolu beyanlar verdi. Özrü kabahatinden büyük şeyler yaptı. Örneğin gençlerin önünü açmayı darbe üzerinden anlatmak gerçekten siyasi bir akıl tutulmasıdır. O nedenle hem Genel Başkanlık ile ilgili liderlik ve etkinlik sorgulaması hem de bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ağırlığını referans göstererek Özgür Özel'in kantarda hafif çektiğini belirten sözleri, Özel'in gafları ve İmamoğlu arkasında kalan profil etkisini göstermiştir. Bu da gerginlik olarak dışa vuruyor.
TABLO ORTADA
CHP homejen bir yapı olmaktan çıkmış. Fraksiyonlara bölünmüş partide kendi ajandasının peşinde koşan aktörler var ve bunların defoları mevcut. İşte bunları bir araya getirdiğiniz zaman tablo ortaya çıkıyor.
GEL ÇIRAĞIM
Ben de "çırağım" sözlerini duyunca arkasında geleceklerden ya da yaşanacaklardan CHP'li seçmenler adına endişe etmeye başladım. Ortada utanılacak bir siyasi tablo var. CHP'nin Genel Başkanı hakkında konuşurken çırak dediğiniz andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın siyasi polemik olarak ortaya attığı eleştirileri aslında CHP'nin iç kimliğinde onaylamış oluyorsunuz. Özgür Özel'i oraya yakıştırmayan bir hava veriyorsunuz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mantık Testi: 15 Saniyede Zekanı İspatla: Dolup Taşacak Kovayı Bul!
- İncirin Gizli Sırrı Ortaya Çıktı! Yıllarca Meyve Sandığımız Şey Meğer...
- Hurma Çekirdeklerinin Faydaları Sizi Şaşırtacak! Atmadan Önce Okuyun
- Gönül Dağı'nda Hazır Olun Yeni Veda Kapıda! Yıkım Peş Peşe Geliyor!
- 1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00'de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda
- Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu
- Hürrem Sultan'ın Gizli Tutkusu Ortaya Çıktı! Sarayda Özel Olarak Pişirilen Yemek Şaşırttı!
- Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...
- Viral Olan IQ Testi: Görseldeki Karpuzları Sayabilir misin?
- 22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başladı! En az 17.002 TL maaş...
- Zeka Testi: Resimdeki 3 Farkı Bulabilir misin? 400 Kişiden Sadece 5'i Başardı!