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CHP’nin lideri Özgür Özel’in bir günde 2 skandalı! Çırağım kaosu ve gazetecilerle kavga

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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CHP’nin lideri Özgür Özel’in bir günde 2 skandalı! Çırağım kaosu ve gazetecilerle kavga

CHP’nin emanet lideri Özgür Özel adının yanına skandallar yazdırarak siyasi hayatını sürdürüyor. Gençlere darbe çağrısı yapan Özgür Özel Sinop’ta Engin Altay tarafından “çırağım” diye tanıtılırken akşam saatlerinde bir TV kanalında gazetecilerle kavga etti. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'a gitti. Burada düzenlenen mitinge katılan Özel'i, aynı zamanda Sinoplu olan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay karşıladı. Açılış konuşmasını yapan Engin Altan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "Benim çırağım" diyerek kürsüye davet etti. Daha bu skandalın etkileri sürerken akşam saatlerinde katıldığı bir TV yayınında başka bir kaos daha çıktı.

GAZETECİLERLE KAVGA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'le faturalardaki TRT payı üzerinden canlı yayında birbirine girdi CHP fondaşı Sözcü TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi altında seçim çalışmalarını yürüten Özel'i adeta yerden yere vuran Zeyrek, "O zaman gelin ben CHP Genel Başkanı olayım siz vatandaş olun." dedi Kendisini eleştiren CHP fondaşına karşı ne diyeceğini şaşıran Özel, "Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak gerek." diyerek kendini savundu.

SİYASİ KİMYA BOZULMASI

CHP'de yaşanan skandalları A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "CHP'de siyasi kimya bozulması var. CHP içindeki fraksiyonlar bu gazetecileri kendilerine angaje etmişler. Örneğin gençlerin önünü açmayı darbe üzerinden anlatmak gerçekten siyasi bir akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

İLİŞTİRİLMİŞ GAZETECİLER

Okan Müderrisoğlu: CHP'de siyasi kimya bozulması var. Gazeteciler bazında bakıldığı zaman CHP'ye yakın olarak biliniyorlar ama CHP içindeki fraksiyonlar bu gazetecileri kendilerine angaje etmişler. CHP'de iliştirilmiş gazeteciler dönemini görüyoruz. Özgür Özel bazında bakarsak Genel Başkanlığı emaneten yaptığı eş başkanlık yürüttüğü partiye hakim olamadığı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kaldığı sözlerini duyuyor ve bunlardan etkileniyor. Bu da çok belirgin oluyor.

FALSOLU BEYANLAR

Takip edilen yayında falsolu beyanlar verdi. Özrü kabahatinden büyük şeyler yaptı. Örneğin gençlerin önünü açmayı darbe üzerinden anlatmak gerçekten siyasi bir akıl tutulmasıdır. O nedenle hem Genel Başkanlık ile ilgili liderlik ve etkinlik sorgulaması hem de bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ağırlığını referans göstererek Özgür Özel'in kantarda hafif çektiğini belirten sözleri, Özel'in gafları ve İmamoğlu arkasında kalan profil etkisini göstermiştir. Bu da gerginlik olarak dışa vuruyor.

TABLO ORTADA

CHP homejen bir yapı olmaktan çıkmış. Fraksiyonlara bölünmüş partide kendi ajandasının peşinde koşan aktörler var ve bunların defoları mevcut. İşte bunları bir araya getirdiğiniz zaman tablo ortaya çıkıyor.

GEL ÇIRAĞIM

Ben de "çırağım" sözlerini duyunca arkasında geleceklerden ya da yaşanacaklardan CHP'li seçmenler adına endişe etmeye başladım. Ortada utanılacak bir siyasi tablo var. CHP'nin Genel Başkanı hakkında konuşurken çırak dediğiniz andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın siyasi polemik olarak ortaya attığı eleştirileri aslında CHP'nin iç kimliğinde onaylamış oluyorsunuz. Özgür Özel'i oraya yakıştırmayan bir hava veriyorsunuz.

Bir günde çifte skandal!Bir günde çifte skandal! BİR GÜNDE ÇİFTE SKANDAL!
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