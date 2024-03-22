Kemal Kılıçdaroğlu pusuda bekliyor! Paradan kulelere yönelik sessizliğini koruyor! Geçmişi temiz biri...

SORUŞTURMA BÜYÜYOR! ŞİŞLİ VE KÜÇÜKÇEKMECE...

CHP'deki deste deste şaibe İBB'nin yanı sıra CHP'li Şişli, Küçükçekmece ve Maltepe Belediyesi'ne de sıçradı... Para sayma görüntülerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül'ün olduğu tespit edildi. Öksel 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Yaşanan bu süreçte CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise tüm dikkatleri üzerine topladı.