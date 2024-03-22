Kemal Kılıçdaroğlu pusuda bekliyor! Paradan kulelere yönelik sessizliğini koruyor! Geçmişi temiz biri...
CHP'de patlayan parada kuleler skandalı sonrasında tüm oklar İmamoğlu'nun gösterirken Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki sessizliğini kormayı sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan intikam almak için acele etmediği ve kozlarına güvendiği öğrenilirken akıllara Kılıçdaroğlu'nun kurultaydan önce yaptığı "Para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" açıklaması geldi. Bu açıklama sonrası Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na ait paradan kulelerini bildiği için bu tarzda bir yorum yaptığı tartışılıyor. İşte detaylar...
CHP'de yaşanan kirli para skandalında Ekrem İmamoğlu'nun da içinde olduğu olayda yeni gelişmeler yaşanıyor. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.
KARA PARA SKANDALI BİTMEK BİLMİYOR
Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf etti. Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.
PARADAN KULENİN MİMARI EKREM İMAMOĞLU
Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Fatih Keleş İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz da İmamoğlu İnşaat'ın müdürü... Balya balya paraları taşıyan Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı da ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu tablo ile birlikte şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.
"2 MİLYON VERMEZSEN YATIRIMLARIN DURUR"
Paradan kule skandalının bir de tehdit boyutu var... İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in "2 milyon vereceksin yoksa yatırımlarını durduruz" diyerek Metin Gül isimli bir müteahhidi tehdit ettiği öğrenildi. 'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, ofise 3 saat boyunca para geldiğini ayrıca kapalı halde iki çantanın daha getirildiğini söyledi. Taşkapan, Fatih Keleş'in paraları not aldığını ifade ederek İBB'den ofise 1 milyon lira geldiğini söyledi.
SORUŞTURMA BÜYÜYOR! ŞİŞLİ VE KÜÇÜKÇEKMECE...
CHP'deki deste deste şaibe İBB'nin yanı sıra CHP'li Şişli, Küçükçekmece ve Maltepe Belediyesi'ne de sıçradı... Para sayma görüntülerinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül'ün olduğu tespit edildi. Öksel 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Yaşanan bu süreçte CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
KILIÇDAROĞLU BİLEREK Mİ SUSUYOR?
Kılıçdaroğlu'nun bahse konu olan mevzudan rahatsız olduğu öğrenilirken suskunluğunun altında bir planın yattığı konuşuluyor. Bilindiği üzere para sayma görüntülerinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'ndan 'intikam' almak istiyor.
Bay Bay Kemal'in skandalla ilgili elinin rahat olduğu ve kozlarına güvendiği için şimdilik konuşmadığı öğrenildi.
ELİ SAĞLAM OLMASA 'BENİMLE NE ALAKASI VAR" DİYE YIRTINIRDI
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP'deki para sayma skandalı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun suskun kalışına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Altınok, "Kılıçdaroğlu deneyimli bir isim. Elbette CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut gibi, "Suçlu Erdoğan'dır" falan demesini beklemiyoruz. Ama "Partimizi yıpratmaya çalışıyorlar" falan diyerek ortaya karışık yapabilirdi. Belli ki yargı süreci sonlanınca yapmak durumunda kalacağı açıklamalar için kendisini bağlamak istemiyor" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun elinin rahat olduğu söyleyen Altınok, "Bu soğukkanlı tavır, Kemal Bey'in skandalla ilgili elinin rahat olduğunun da göstergesi. Kozları sağlam olmalı. Yoksa para sayma görüntüleri ortaya çıkınca, adı bile anılmadan sahneye fırlayıp "Benimle ne alakası var" diye savunmaya geçenler gibi yırtınırdı" ifadelerine yer verdi.
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