CHP’de kavga, kriz, kaos… CHP’nin gündemi parti içi krizler | EDİTÖRÜN NOTU

CHP, sürekli parti içi çekişmelerle, kavgalarla, krizlere gündeme geliyor. Sadece son dönemde kurultay kavgası, aday belirleme kavgası, para sayma krizi, HDP ile ittifak kavgası, liderlik kavgası bunlara en açık örnek. CHP bu tutumuyla vatandaşlarda güven vermeyen bir tutum sergiliyor. Detaylar "Editörün Notu"nda...

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