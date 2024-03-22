CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'emanetçi başkan'lık itirafı! Fondaş Sözcü TV'de Zeyrek ile birbirlerine girdiler: Gelin CHP Genel Başkanı ben olayım...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş Sözcü TV'de katıldığı programda Deniz Zeyrek ile birbirine girdi. Özel'i canlı yayında zehir zemberek sözlerle yerden yere vuran Zeyrek "O zaman gelin ben CHP Genel Başkanı olayım siz vatandaş olun" dedi. Sorular karşısında far görmüş tavşan gibi kalan Özgür Özel,"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna yönelik, "50+1'i benle alıyor olsak benle alalım. Eğer partinin Genel Başkanı 50+1'i almıyorsa 50+1 alacak adayı bulacak." ifadelerini kullanarak "emanetçi başkan" olduğunu itiraf etti.
Bugün düzenlenen Sinop mitinginde CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay tarafından "benim çırağım" diyerek kürsüye çağrılmıştı.
MAZLUMU GETİRİN BANA MİSALİ!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'le faturalardaki TRT payı üzerinden canlı yayında birbirine girdi.
"O ZAMAN GELİN BEN CHP GENEL BAŞKANI OLAYIM"
CHP fondaşı Sözcü TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi altında seçim çalışmalarını yürüten Özel'i adeta yerden yere vuran Zeyrek, "O zaman gelin ben CHP Genel Başkanı olayım siz vatandaş olun." dedi.
Kendisini eleştiren CHP fondaşına karşı ne diyeceğini şaşıran Özel, "Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak gerek." diyerek kendini savundu.
ÖZEL'DEN YETERSİZLİK İTİRAFI: ALMIYORSA ALACAK ADAYI BULACAK
"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu da cevaplayan Özel, "50+1'i benle alıyor olsak benle alalım. Eğer partinin Genel Başkanı 50+1'i almıyorsa 50+1 alacak adayı bulacak" diyerek koltukta emanetçi olduğunu itiraf etti.
"GENEL BAŞKAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde devam ettirdiği genel başkanlığını savunmaya kalkan Özel, "50+1'lik sistemde Genel Başkan teknik direktördür. Doğru oyuncuyu hazırlayacak formda tutacak işi bitirecek." ifadelerini kullandı.
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