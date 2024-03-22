CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ’emanetçi başkan’lık itirafı! Fondaş Sözcü TV’de Zeyrek ile birbirlerine girdiler: Gelin CHP Genel Başkanı ben olayım...

Kendisini eleştiren CHP fondaşına karşı ne diyeceğini şaşıran Özel, "Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak gerek." diyerek kendini savundu.

ÖZEL'DEN YETERSİZLİK İTİRAFI: ALMIYORSA ALACAK ADAYI BULACAK

"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu da cevaplayan Özel, "50+1'i benle alıyor olsak benle alalım. Eğer partinin Genel Başkanı 50+1'i almıyorsa 50+1 alacak adayı bulacak" diyerek koltukta emanetçi olduğunu itiraf etti.