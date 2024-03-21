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CHP'li Engin Altay Özgür Özel'i 'Çırağım' diyerek kürsüye çağırdı! Yeni 'Gel bakalım Muharrem' vakası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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CHP’li Engin Altay Özgür Özel’i ’Çırağım’ diyerek kürsüye çağırdı! Yeni ’Gel bakalım Muharrem’ vakası

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Sinop'a giden CHP lideri Özgür Özel'e, açılış konuşması sırasında CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay tarafından şok etkisi yaratıldı. Altay, Özgür Özel'i "Benim çırağım" diyerek kürsüye davet ettirdi. Engin Altay'ın sözleri sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gel bakalım Muharrem' vakasına benzetildi ve alay konusu oldu.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken terörün siyasi ayağı DEM Partisi ile kirli bir ittifak içerisinde olan CHP'de kaos ve krizin yanı sıra skandalların da ardı arkası kesilmiyor.

ÖZEL'E SİNOP'TA ŞOK ETKİSİ

Yerel seçim çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'a gitti. Burada düzenlenen mitinge katılan Özel'i, aynı zamanda Sinoplu olan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay karşıladı.

ENGİN ALTAY: ÇIRAĞIM HOŞ GELDİN

Açılış konuşmasını yapan Engin Altan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "Benim çırağım" diyerek kürsüye davet etti.

Altay, şu ifadeleri kullandı:

Hep birlikte görev yaptığımız, birlikte grup başkanvekilliği yaptığımız, şimdi artık Sayın Genel Başkanımız olan... Ama düne kadar benim kardeşim hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz. Hep beraber. Sinop'a hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım!

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Engin Altay'ın sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gel Bakalım Muharrem' vakasına benzetilirken sosyal medyada alay konusu oldu.

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