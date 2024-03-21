CHP’li Engin Altay Özgür Özel’i ’Çırağım’ diyerek kürsüye çağırdı! Yeni ’Gel bakalım Muharrem’ vakası

Altay, şu ifadeleri kullandı:



Hep birlikte görev yaptığımız, birlikte grup başkanvekilliği yaptığımız, şimdi artık Sayın Genel Başkanımız olan... Ama düne kadar benim kardeşim hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz. Hep beraber. Sinop'a hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım!