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CHP'nin 'Para Kuleleri' skandalında yeni perde! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül'de görüntülerde...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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CHP’nin ’Para Kuleleri’ skandalında yeni perde! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül’de görüntülerde...

CHP'de yaşanan parada kuleler skandalı Türkiye'nin gündeminde yer alırken bir isim daha deşifre oldu. Gökhan Taşkapan'ın ofisinde çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül de yer alıyor. Görüntülerde, Melih Morsünbül’ün ofiste saydığı paraları avukat Gökhan Taşkapan'a verdiği görülüyor. Melih Morsünbül, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı olduğu dönemde rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı.

CHP'deki paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor. Kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu kanıtlandı. CHP'de yaşanan parada kuleler skandalında bir isim daha deşifre oldu.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül, ofiste saydığı paraları avukat Gökhan Taşkapan'a verdiği görülüyor.



Gökhan Taşkapan, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı olduğu dönemde rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı. Melih Morsünbül hakkında "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenmişti.




Görüntülerde, Melih Morsünbül'ün ofiste saydığı paraları avukat Gökhan Taşkapan'a verdiği görülüyor. Gökhan Taşkapan, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı olduğu dönemde rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı.


RÜŞVET SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI
Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 20 Mayıs 2022 tarihinde gözaltına alınan 19 şüpheliden, 3'ü kamu görevlisi 5'i tutuklanmıştı. Tutuklanan sanıklar arasında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı ve Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül de yer almıştı.


MELİH MORSÜNBÜL ÖRGÜT YÖNETİCİSİ
Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 4 yıldan 25'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.




İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları Ömer E. ile Haydar B'nin de aralarında olduğu 21 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

Şüphelilerin toplamda 21 eylemlerinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, söz konusu eylemlerin tamamından haberdar olan ve işlenen suçları yöneten kişinin örgüt lideri sıfatıyla Haydar B. olduğu, Melih Morsünbül, Seval K. ve Ferhat İ'nin ise örgüt yöneticisi sıfatında bulundukları kaydedildi.
İddianamede; Melih Morsünbül hakkında "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istendi.
Melih Morsünbül, 28 Aralık 2022 tarihinde tahliye olmuştu.

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