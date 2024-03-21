CHP’nin ’Para Kuleleri’ skandalında yeni perde! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül’de görüntülerde...







İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları Ömer E. ile Haydar B'nin de aralarında olduğu 21 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.



Şüphelilerin toplamda 21 eylemlerinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, söz konusu eylemlerin tamamından haberdar olan ve işlenen suçları yöneten kişinin örgüt lideri sıfatıyla Haydar B. olduğu, Melih Morsünbül, Seval K. ve Ferhat İ'nin ise örgüt yöneticisi sıfatında bulundukları kaydedildi.

İddianamede; Melih Morsünbül hakkında "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Melih Morsünbül, 28 Aralık 2022 tarihinde tahliye olmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN