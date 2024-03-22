Şırnak’ta sel felaketi | Sokak ortasında sele kapıldılar! Yaşadıklarını A Haber’e anlattı

EVLADIMIN PEŞİNDEN GİTTİM

Ahmet Ermağan: İftara yarım saat kadar kalmıştı. Bir anda yağmur başladı ve sele döndü. Biz de arka sokağa komşulara bakmaya gittim. O sırada deredeki su sokağa girdi. Oğlum dengesini kaybetti bende onu görünce peşinden atladım. O sırada sel beni de aldı.