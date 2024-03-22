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Şırnak’ta sel felaketi | Sokak ortasında sele kapıldılar! Yaşadıklarını A Haber'e anlattı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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Şırnak’ta sel felaketi | Sokak ortasında sele kapıldılar! Yaşadıklarını A Haber’e anlattı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağanak sele neden oldu. İki kişi sele kapıldı. Canlarını son anda kurtardılar. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz suya kapılmaktan son anda kurtulanlarla konuştu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanakla oluşan selde akıntıya kapılan bir kişi, tutunarak kurtulmayı başardı. Ancak arkasından gelen 1 kişiyi kurtarmak isterken yine sele kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Şırnak Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle Cizre, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz suya kapılmaktan son anda kurtulanlarla konuştu. Ahmet Ermağan, "İftara yarım saat kadar kalmıştı. Yağmur yağmaya başladı ve sel bir anda araçlarla birlikte bizi sürükledi. Ölümden döndük, bizi komşularımız kurtardı." dedi.

EVLADIMIN PEŞİNDEN GİTTİM

Ahmet Ermağan: İftara yarım saat kadar kalmıştı. Bir anda yağmur başladı ve sele döndü. Biz de arka sokağa komşulara bakmaya gittim. O sırada deredeki su sokağa girdi. Oğlum dengesini kaybetti bende onu görünce peşinden atladım. O sırada sel beni de aldı.

KOLUM KIRILDI

Evladımı kurtarmak için hemen atladım. Sular bizi 150 metre kadar götürdü. Suyun içinde 3 takla attım o sırada kolum kırıldı. Su sokağa girince daha daraldı ve araçlarda harekete geçti. Ölümden döndük. Bizim için çok sıkıntılı bir andı. Canımızı zor kurtardık.

KOMŞULAR KURTARDI

Komşular bizi sular içinde gördü ve çıktı biz onların yardımı sayesinde kurtulduk. Bizi eve götürdüler. Bundan sonra hastaneye gittik ve orada elimini kırıldığını öğrendik.

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