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Haberler Galeri CHP’de “milyonluk para ağı” nasıl işliyor? Gazeteci Abulkadir Selvi A Haber’de anlattı: Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var

CHP’de “milyonluk para ağı” nasıl işliyor? Gazeteci Abulkadir Selvi A Haber’de anlattı: Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var

CHP'de kaynağı karanlık paralar nereden geldi? "Para kuleleri" buz dağının görünen yüzü mü? İBB-CHP üzerinden "karar para" mı aklanıyor? Canan Kaftancıoğlu ne zaman ifade verecek? Ne anlatacak? Ekrem İmamoğlu bu kirli ağın neresinde? Gazeteci Abulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında Arka Plan programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Selvi, "Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var. Bir 'EKOSİSTEM' kurmuşlar." ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 21.03.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 22:58
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CHP’de “milyonluk para ağı” nasıl işliyor? Gazeteci Abulkadir Selvi A Haber’de anlattı: Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var

CHP paranın kaynağını neden açıklamıyor? Milyonlarca lira ve döviz kimden alındı? Kime neden verildi? "2 milyon TL komisyon" isteyen CHP'li kim? "Para sayma" skandalında kimi kimi suçluyor? CHP'de "milyonluk para ağı" nasıl işliyor?

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CHP’de “milyonluk para ağı” nasıl işliyor? Gazeteci Abulkadir Selvi A Haber’de anlattı: Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var

Gazeteci Abulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında Arka Plan programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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CHP’de “milyonluk para ağı” nasıl işliyor? Gazeteci Abulkadir Selvi A Haber’de anlattı: Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var

"SEÇİM SÜRECİNİ ATLATALIM"

CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer'in isminin özellikle zikredildiği ile ilgili bazı iddialar var. Milletvekili dokunulmazlığından yararlanacak fezleke düzenlenmesi gerekiyor o nedenle de en azından bu seçim sürecini atlatalım diye onun isminin verildiği de söyleniyor.

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CHP’de “milyonluk para ağı” nasıl işliyor? Gazeteci Abulkadir Selvi A Haber’de anlattı: Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var

"KAFTANCIOĞLU'NA ULAŞMAYA ÇALIŞTIM"

Canan Kaftancıoğlu'nun yarın ifade vermesi bekleniyor. Ben programa girmeden önce de kendisine ulaşıp bir cevap almaya çalıştım ama cevap almadım. Ama yarın ifade vermesi bekleniyor. Böyle bir beklenti var. Çünkü 5 gün içerisinde ifade vermesi gerekiyor. Ne söyleyeceği çok önemli.

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CHP’de “milyonluk para ağı” nasıl işliyor? Gazeteci Abulkadir Selvi A Haber’de anlattı: Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var

Bu bakkal hesabı değil siyasi partiler yasasına göre bu işlemin yürütülmesi gerekiyor. Yasal olarak CHP parti meclisinin karar alıp il başkanını yetkilendirmesi gerekiyor.

CHP parti meclisinde karar alınıyor bir il binasının alınması için ve il başkanı bu konuda yetkilendiriliyor avukat bey de bu satış işlemlerini takip etmek üzere CHP Genel Merkezi tarafından görevlendiriliyor bu işlemler devam ederken Merkez Yürütme Kurulu'nda yani Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının toplandığı kurula da bilgi veriliyor.