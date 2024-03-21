21 Mart 2024, Perşembe
CHP’de “milyonluk para ağı” nasıl işliyor? Gazeteci Abulkadir Selvi A Haber’de anlattı: Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var
CHP'de kaynağı karanlık paralar nereden geldi? "Para kuleleri" buz dağının görünen yüzü mü? İBB-CHP üzerinden "karar para" mı aklanıyor? Canan Kaftancıoğlu ne zaman ifade verecek? Ne anlatacak? Ekrem İmamoğlu bu kirli ağın neresinde? Gazeteci Abulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında Arka Plan programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Selvi, "Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var. Bir 'EKOSİSTEM' kurmuşlar." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 21.03.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 22:58
- 1
- 27
- 2
- 27
- 3
- 27
- 4
- 27
- 5
- 27