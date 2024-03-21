CHP’de “milyonluk para ağı” nasıl işliyor? Gazeteci Abulkadir Selvi A Haber’de anlattı: Bu işin merkezinde Ekrem İmamoğlu var

Bu bakkal hesabı değil siyasi partiler yasasına göre bu işlemin yürütülmesi gerekiyor. Yasal olarak CHP parti meclisinin karar alıp il başkanını yetkilendirmesi gerekiyor.

CHP parti meclisinde karar alınıyor bir il binasının alınması için ve il başkanı bu konuda yetkilendiriliyor avukat bey de bu satış işlemlerini takip etmek üzere CHP Genel Merkezi tarafından görevlendiriliyor bu işlemler devam ederken Merkez Yürütme Kurulu'nda yani Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının toplandığı kurula da bilgi veriliyor.