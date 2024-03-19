CHP'de ikinci ‘Burcu Köksal’ vakası! CHP'li aday Ahmet Akın terörün partisi DEM'e ateş püskürdü: "PKK'ya, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim"
31 Mart yerel seçimlerine günler kala terörün siyasi ayağı DEM Parti ile kol kola giren Cumhuriyet Halk Partisi içinde Burcu Köksal kaosu yaşanıyor. CHP Afyon adayı Burcu Köksal miting programında yaptığı açıklamada seçildiğinde DEM Partililere belediyenin kapılarının kapalı olacağını ifade etmiş, Köksal'ın bu sözleri sonrası DEM Partililerden yoğun tepki gelirken Kandil ile ittifak kuran Özel ve İmamoğlu'nu zor durumda bırakmıştı. İki isim de durumu toparlamak için çaba harcasa da İmamoğlu Köksal'a sert çıktı. Yaşanan gelişmeler sıcaklığınım korurken CHP'de ikinci ‘Burcu Köksal’ vakası yaşandı. Son olarak CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’dan terörün siyasi uzantısı DEM Parti’ye, “Milletin bayrağına, vatanına kudurmuş bir şekilde hainlik yapan PKK'ya, onun yandaşlarına, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim!” ifadeleri ile ateş püskürdü.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de iç hesaplaşma ve kaos devam ediyor.
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ile kol kola giren Cumhuriyet Halk Partisi içinde Burcu Köksal kaosu yaşanıyor. CHP Afyon adayı Burcu Köksal miting programında yaptığı açıklamada seçildiğinde DEM Partililere belediyenin kapılarının kapalı olacağını ifade etmiş, Köksal'ın bu sözleri sonrası DEM ve CHP'li Partililerden yoğun tepki almıştı.
Yaşanan gelişmeler sıcaklığınım korurken CHP'de ikinci 'Burcu Köksal' vakası yaşandı. Son olarak CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın terörün siyasi uzantısı DEM Parti'ye tepki gösterdi.
Ahmet Akın, yaptığı açıklamada CHP'nin kirli ittifak kurduğu terör partisi DEM'e "Milletin bayrağına, vatanına kudurmuş bir şekilde hainlik yapan PKK'ya, onun yandaşlarına, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim!" diyerek ateş püskürdü.
ALKIŞLARLA DESTEK VERDİLER
Ahmet Akın'a ise parti üyeleri alkışlarla destek verdi.
"KAPILARIMIZ DEM PARTİ'YE KAPALI"
Hatırlanacağı üzere Burcu Köksal, Afyon'daki mitingde yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" dedi. Bu açıklama sonrası PKK'nın partisi DEM Parti ayaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel durumu toplamak için kırk takla attı.
"SÜRÇÜLİSAN OLDU"
Özgür Özel ise Afyon'dan sonra geçtiği Uşak'ta "Burcu Başkan'dan size selam getirdim. Sürçülisan oldu. Burcu Başkan, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi" dedi.
ÖZEL'İ YALANLADI: SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM
Bunun üzerine Burcu Köksal, Özgür Özel'e "Dil sürçmesi değil, sözümün arkasındayım" diyerek fitili ateşledi.
Köksal, "Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk'lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net…." diyerek yeniden DEM Parti'ye kazan kaldırdı.
İMAMOĞLU: YA BAŞKA İŞ YA BAŞKA PARTİ BUL
Bu konuya ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusu olurken İmamoğlu Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçilmesi halinde belediyenin kapılarının "DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını" söylemesini eleştiren İmamoğlu, "Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" dedi.
DEM'DEN ÖZEL'E ÇAĞRI: YOLLARI AYIRIN
DEM Parti'nin ABB Eşbaşkan Adayı Öztürk Türkdoğan, CHP'li Burcu Köksal'ın partilerine yönelik sözleri için "CHP, sosyal demokrat bir parti olduğunu söylüyorsa, bu tarz düşüncelere sahip insanlarla yollarını ayırmalı" dedi.
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