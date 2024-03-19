CHP'de ikinci ‘Burcu Köksal’ vakası! CHP'li aday Ahmet Akın terörün partisi DEM'e ateş püskürdü: "PKK'ya, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim"

İMAMOĞLU: YA BAŞKA İŞ YA BAŞKA PARTİ BUL

Bu konuya ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusu olurken İmamoğlu Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçilmesi halinde belediyenin kapılarının "DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını" söylemesini eleştiren İmamoğlu, "Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" dedi.