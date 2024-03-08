Ekrem İmamoğlu'nun "3 metro hattının temelini biz attık" yalanı kısa sürede patladı! Belge ve fotoğraflar ortaya çıktı...
İstanbul'da yaptığı projelerden çok yaptığı tatillerle ve düzenlediği "temel atmama töreni" ile adından söz ettiren Ekrem İmamoğlu 5 senelik görev süresi boyunca İstanbulluyu özellikle ulaşım konusunda perişan etti. İstanbul'da trafikte kalma süreleri rekorlar kırarken İmamoğlu döneminde metro ağına sadece 8 kilometre eklendi. Ancak yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte algı operasyonlarına başlayan İmamoğlu, Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe, Göztepe - Ataşehir metro hatlarını sıfırdan kendilerinin yaptığını dile getirdi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve İmamoğlu'nun bu yalanı kısa sürede patladı. Metro İstanbul'un internet sitesinde yer alan verilere göre bu hatların temelinin 2017 yılında AK Partili İBB yönetimi tarafından atıldığı ortaya çıktı. O dönemde İBB başkanı olan AK Partili Kadir Topbaş'ın "temel atma" törenlerinde yer alan fotoğrafları da yayınlandı.
Türkiye hızla yerel seçimlere giderken İstanbul'da yaptığı projelerden çok yaptığı tatiller ve yapmadığı projelerle gündeme gelen Ekrem İmamoğlu algı operasyonlarına hızla devam ediyor.
İSTANBULLU TOPLU TAŞIMAYA İSYAN EDİYOR
İmamoğlu, yıllar içinde İstanbul trafiğini adeta çile hale haline getirirken, toplu taşımada yaşanan sorunlar da İstanbul halkını bezdirmiş durumda.
AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLATILAN PROJELERE ÇÖKMEYE ÇALIŞIYOR
Yerel seçimler öncesi oy kapmak için yer yola başvuran İmamoğlu yalan söylemekten de asla çekinmiyor. İmamoğlu kendisinin başlatmadığı projeleri, en başından beri kendisi planlamış gibi AK Parti döneminde planlanan ve inşaatlarına başlanılan projelere "çökmeye" çalışıyor.
"TEMELİNİ BİZ ATTIK" DEDİ AMA...
Nitekim CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı programda Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe, Göztepe - Ataşehir metro hatlarının sıfırdan temelini kendilerinin attığını söyledi.
Ancak İmamoğlu'nun yalanı çok kısa sürede belgelerle ortaya çıktı. İmamoğlu'nun "sıfırdan temelini attım" dediği hiçbir metro hattı bulunmazken söylenen hatların hepsinin temelinin AK Parti döneminde atıldığı ortaya çıktı.
ÇALIŞMALAR YEREL SEÇİMLERDEN 2 SENE ÖNCE AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI
İlk olarak Ekrem İmamoğu'nun "temelini biz attık" dediği Göztepe-Ataşehir metrosuyla ilgili çalışmaların 2019 seçimlerinde önce Kadir Topbaş döneminde 28.04.2017 tarihinde başlatıldığını belgelendi.
İMAMOĞLU YALANDA SINIR TANIMIYOR
Diğer yandan İmamoğlu'nun yine temelden çalıştıklarını söylediği Mahmutbey-Esenyurt metrosuna ilişkin çalışmalarında 21.08.2017 tarihinde AK Parti döneminde başladığı ortaya çıktı.
AK PARTİ DÖNEMİNDE TEMELİ ATILAN PROJEYİ SAHİPLENDİ
Son olarak İmamoğlu'nun temelini kendisinin attığını söylediği Çekmeköy-Sancaktepe metro hattına ilişkin çalışmaların da 28.04.2017 tarihinde AK Parti tarafından başlatıldığı görüldü.
İŞTE İMAMOĞLU'NUN YALANININ KANITI
Diğer yandan o dönemde İmamoğlu'nun "temelini biz attık" dediği hatlarda dönemin AK Partili İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın çalışmaları yürüttüğü fotoğraflar da ortaya çıktı.
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