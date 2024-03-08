Ekrem İmamoğlu'nun "3 metro hattının temelini biz attık" yalanı kısa sürede patladı! Belge ve fotoğraflar ortaya çıktı...

AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLATILAN PROJELERE ÇÖKMEYE ÇALIŞIYOR

Yerel seçimler öncesi oy kapmak için yer yola başvuran İmamoğlu yalan söylemekten de asla çekinmiyor. İmamoğlu kendisinin başlatmadığı projeleri, en başından beri kendisi planlamış gibi AK Parti döneminde planlanan ve inşaatlarına başlanılan projelere "çökmeye" çalışıyor.