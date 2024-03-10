CHP’de “Burcu Köksal” krizi büyüyor! CHP’li Abdullah Atik’den Genel Merkez’e gözdağı: ‘Seviyesiz kadın ihraç edilsin’

"DERHAL BUNLARIN İHRACINI İSTİYORUZ"

Atik şu ifadeleri kullandı:

CHP Belediye Başkan adayımız Burcu Köksal talihsiz bir açıklamada bulunmuştur. Arkadaşlar biz CHP'yiz, halkın partiyiz. Kürtüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle tüm kavimlerin partisiyiz. Herkes kucak açan, göğüs geren partiyiz. Öyle ırkçı söylemlerde bulunan hiç kimseye yer yok bu partide. Onun için öncellikle Genel Merkezi'mize sesleniyoruz; bu tip ırkçı inşaların, kendini bilmez insanların bu partide yeri yoktur. Derhal bunların ihracını istiyoruz. Daha Bolu'nun tahlisiz açıklamalarını hazmetmezken, böyle bir açıklama bizi çok yaralamıştır.

"SEVİYESİZ KADIN DEM'DEN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM"

O için bu seviyesiz kadının bizim partimizden özür dilemesi lazım, Kürt halkında özür dilemesi lazım, DEM Parti'den özür dilemesi lazım. Çünkü bizim partimiz demokrasinin, özgürlüklerin, insan hakların olduğu partidir. Böyle bir insana kucak açmak bu partide barındırtmak partimizi yaralar, halkımız yaralar. Halkın içine çıkamıyoruz. Herkes bizden hesap soruyor.