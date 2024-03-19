Murat Kurum özel halk otobüsleri işletmecilerine müjdeyi verdi: "Kalan ücretlerinizi zamlı bir şekilde ödeyeceğiz"

"YANAN OTOBÜS DEVRİ 31 MART AKŞAMI TAMAMEN BİTECEK"

Kurum, esnafın otobüslerini yenileyemediğini iyi bildiklerini kaydetti.

Toplu taşıma kanununu ve mülkiyet probleminin çözümüyle ilgili kanunu meclise kendisinin taşıdığını aktaran Kurum, "Göreve gelir gelmez devlet bankalarımızla yapacağımız protokollerle birlikte sizlere uygun kredi imkanı sağlayacağız, otobüslerimizi yenileyeceğiz. Orada hem siz huzur içerisinde çalışacaksınız hem de İstanbullu kardeşlerimize en güzel hizmeti vereceğiz. İstanbul halk otobüsü bir marka olacak. Sizlerle el ele vereceğiz, İstanbul'a yakışmayan, İstanbul'un yollarında kalan, arıza yapan, yanan otobüs devri 31 Mart akşamı tamamen bitecek." dedi.

Kurum, şoför esnafının kalender olduğunu, dert söylemediğini ama dert dinlediğini belirterek, "Sizler İstanbulluların sorunlarını dinleyen insanlarsınız. Sizlerle yaptığımız görüşmelerde de bu sorunların çözümleri hakkında konuşuyoruz. Konuştuğumuz herkesin ortak bir noktası var. İnsanımız bu seçimi, 31 Mart'ta İstanbul'u yeniden emin ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat olarak görüyor." diye konuştu.