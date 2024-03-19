CHP'nin ittifak ortağı DEM'li Ferhat Encü'den küstah sözler: "İstanbul bence artık ‘Kurdİstanbul’ adını hak ediyor"

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti arasındaki "Kent uzlaşsısı" adı altındaki kirli ittifak skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu.





Hatırlanacağı üzere CHP, DEM Parti ile pazarlıkların ana gündemini oluşturan Esenyurt'ta daha önce açıklanan CHP Esenyurt adayı geri çekildi. Yerine ise "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer aday gösterildi.