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CHP'nin ittifak ortağı DEM'li Ferhat Encü'den küstah sözler: "İstanbul bence artık ‘Kurdİstanbul’ adını hak ediyor"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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CHP’nin ittifak ortağı DEM’li Ferhat Encü’den küstah sözler: İstanbul bence artık ‘Kurdİstanbul’ adını hak ediyor

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimlere giderken Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile CHP arasındaki kirli ittifaka şahit oluyor.  "Kent uzlaşısı" adı altında kurulan bu ittifakın ilk adımı olarak Esenyurt adayı değiştirildi, yerine sözde "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer aday gösterildi. Ancak kirli işbirliği yalnızca Esenyurt'la da sınır kalmadı. Mersin ve Ankara'da kirli ittifak gün yüzüne çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'nin ittifak ortağı HDP/DEM Partili Ferhat Encü, sosyal medya hesabından küstah ifadeler kullanarak, "İstanbul, bence artık ‘Kurdİstanbul’ adını hak ediyor." diyerek skandal ifadeler kullandı. Sosyal medyada Encü'ye kısa sürede tepkiler yağdı.

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti arasındaki "Kent uzlaşsısı" adı altındaki kirli ittifak skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu.



Hatırlanacağı üzere CHP, DEM Parti ile pazarlıkların ana gündemini oluşturan Esenyurt'ta daha önce açıklanan CHP Esenyurt adayı geri çekildi. Yerine ise "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer aday gösterildi.

SKANDAL İFADELERİ ORTAY ÇIKTI

Öte yandan, Esenyurt adayı olarak açıklanan Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.

PAZARLIK ESENYURT İLE SINIRLI DEĞİL
Ancak kirli işbirliği yalnızca Esenyurt'la da sınır kalmadı. Mersin ve Ankara'da hatta İBB Meclisi'nde de kirli ittifak gün yüzüne çıktı.


Yaşanan gelişmler sıcaklığını korurken geçtiğimiz gün CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'nin nevruz programında skandal: Katil Öcalan'ın posterleri açılıp sloganlar atıldı

PKK PAÇAVRALARI ASILDI

DEM Parti'nin İstanbul'daki nevruz programında bebek katili terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin nevruz programı skandal görüntülerle bir kez daha terör propagandasına sahne oldu.

Öcalan ve terörden tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine sloganların atıldığı nevruz programı DEM Parti'nin seçim propagandası etkinliğine de dönüştü.



CHP'NİN İTTİFAK ORTAĞI DEM PARTİLİ FERHAT ENCÜ'DEN SKANDAL SÖZLER
CHP'nin ittifak ortağı HDP/DEM Partili Ferhat Encü, sosyal medya hesabından küstah ifadeler kullanarak, "İstanbul, bence artık 'Kurdİstanbul' adını hak ediyor." diyerek skandal ifadeler kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Ferhat Encü'nün skandal sözleri sonrası sonrası sosyal medyada Encü'ye kısa sürede tepkiler yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "paçavrayi kaldırın gözümün önünden Ferhat Encü propaganda yapmakTan tutuklayın" diyerek tepki gösterdi.

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