Murat Kurum canlı yayında İstanbul’daki son anket sonuçlarını açıkladı! Ekrem İmamoğlu’na gönderme: Eser yok, hizmet yok, küfe boş...

KURUM'DAN İMAMOĞLU'NA AYAR: ESER YOK, HİZMET YOK, KÜFE BOŞ, BUNLARI KONUŞAMIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Kurum, "5 senede 5 bin 489 tane konut yapabildiler. 600 bin konut acilen dönüştürülmeli. Bunları konuşmamız lazım. Eser yok, hizmet yok, küfe boş, bunları konuşamıyor. Kapı arkasında Zoom toplantıları yapıp kongreyi dizayn etmeye çalıştıklarında, biz Türkiye'nin 81 ilinde 365 bin konutu başlattık" dedi.