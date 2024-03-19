Murat Kurum canlı yayında İstanbul'daki son anket sonuçlarını açıkladı! Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Eser yok, hizmet yok, küfe boş...
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında mega kent için vaatlerini ve seçim yarışındaki son durumu aktardı. Murat Kurum, İstanbul anketlerine yönelik yaptığı açıklamada, "1,5-2 puan öndeyiz" dedi.
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında İstanbul için dev eserlerini ve projelerini tek tek anlattı.
İşte Murat Kurum'un açıklamalarında yer alan satır başları:
Murat Kurum, ellerindeki anketlerin sonuçlarını paylaştı. "Üstüne koya koya" gidiyoruz diyen Kurum, "Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz" diye konuştu.
DEPREM SORUNU
İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin deprem olduğunun altını çizen Kurum, "Deprem İstanbul'daki her vatandaşımızın korkulu rüyası. Deprem siyaset üstü bir mesele, bilim insanlarına değer veriyorsak, bilimin ışığında acilen deprem dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım" diye konuştu.
KURUM'DAN İMAMOĞLU'NA AYAR: ESER YOK, HİZMET YOK, KÜFE BOŞ, BUNLARI KONUŞAMIYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Kurum, "5 senede 5 bin 489 tane konut yapabildiler. 600 bin konut acilen dönüştürülmeli. Bunları konuşmamız lazım. Eser yok, hizmet yok, küfe boş, bunları konuşamıyor. Kapı arkasında Zoom toplantıları yapıp kongreyi dizayn etmeye çalıştıklarında, biz Türkiye'nin 81 ilinde 365 bin konutu başlattık" dedi.
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