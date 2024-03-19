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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu!

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Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi." ifadeleri yer aldı.

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