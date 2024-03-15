AK Parti İzmir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ A Haber’de: İzmir için yeni bir başlangıç olacak

BUCA'DA NELER YAPILACAK?

Buca'da ne yazık ki ara sokaklarda ve ana arterlerde yol kalitesi çok düşük. Bu bizzat tespit ettiğimiz bir şey. Buca Belediye Başkan Adayımız Adnan Bey yanımızda inşallah onunla birlikte hızlıca onu çözüme kavuşturmak durumundayız.

İkincisi Buca'nın trafiğini rahatlatmak için Yıldız Mahallesi girişini açmıştık normalde ama şimdi hem Buca hal girişinden hem de BEGOS'tan bir Buca'ya giriş sağlamamız lazım ki trafiği rahatlatalım.

Menemen – Buca arası 20 dakikaya düşecek yeni çevre yolu projemizle.

EMEKLİLERE 10 BİN TL

İzmir kart sadece ulaşımda kullanılıyor biz onu yayacağız. Emekliler için bir İzmir kart yapacağız. Her sene enflasyona göre her sene artar. İzmir karta 10 bin TL'nin altında maaş alan emekliye biz 10 bin TL İzmir karta yükleme yapacağız. İster İZSU ödemesinde kullansın ister doğal gazla entegre edeceğiz. İsterse anlaştığımız marketlerde kendi alışverişini yapsın ihtiyacına göre bunu kullansın.

ANNELERE ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM

0-7 yaş arasındaki çocuğu olan annelere toplu ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-3 yaş evinde evladı olan her aileye her eve süt kuzusu projesinde süt göndereceğiz. Son dönemde biraz aksadı bu.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Dereceye girmiş öğrencilerimize inşallah 50 bin TL bir destek vereceğiz. İlk bine giren gençlerimize üniversite sınavında destek vereceğiz. Aynı zamanda İzmir'de oturup da üniversiteyi kazanan ilk sene için can suyu niyetinde 10 bin TL destek ödemesini sağlayacağız.