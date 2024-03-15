AK Parti İzmir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ A Haber'de: İzmir için yeni bir başlangıç olacak
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin sorularını yanıtladı. Dağ, "31 Mart'ta bir sonuç değil bir başlangıç olacağını düşünüyoruz görüyoruz. Bu başlangıç da İzmir'in kronik sorunlarını çözecek bir hizmet başlangıcı olacak." dedi.
31 Mart yerel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ sahada seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Dağ, A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
30 Mart seçim yasağı başladığı gün 6'da ben kendime evet bugün bu işin hakkını verdim diyebilirsem kendimi mutlu göreceğim. Onun için de İzmir'in her yerinde olmaya gayret ediyoruz. Özellikle merkezi yerlerinde artık daha çok. Burası da şu anda Buca, en hareketli olan lokasyonlarımızdan birisi. Hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz sohbet ediyoruz. Hamd olsun ilk günden beri çok güzel bir havamız var. Bu sadece bazı bölgelerde değil her bölgede.
Her yerde Allah'a şükür güzel bir teveccüh var. İzmir'de insanların bizden beklentileri çok yüksek. Onun farkındayız. Projelerimizin ciddi anlamda karşılık bulduğunu görüyoruz. İnsanlar tarafından takip edildiğini görüyoruz.
"HİZMET BEKLENTİSİ VAR"
Önceden çok fazla yerel seçimlerde projeler konusunda sahadan bir geri dönüş almazdık ama şimdi projelerimizi soruyorlar. Projelerimizle neler yapmak istediklerimizi soruyorlar. Ne zaman hangisini yapacaksınız diye soruyorlar. Ciddi anlamda bir hizmet beklentisi var.
"31 MART BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"
İnşallah 31 Mart'ta bir sonuç değil bir başlangıç olacağını düşünüyoruz görüyoruz. Bu başlangıç da İzmir'in kronik sorunlarını çözecek bir hizmet başlangıcı olacak. Hizmet seferberliği olacak. Bunu da inşallah İzmirli hemşehrilerimizle birlikte sağlayacağız.
BUCA'DA NELER YAPILACAK?
Buca'da ne yazık ki ara sokaklarda ve ana arterlerde yol kalitesi çok düşük. Bu bizzat tespit ettiğimiz bir şey. Buca Belediye Başkan Adayımız Adnan Bey yanımızda inşallah onunla birlikte hızlıca onu çözüme kavuşturmak durumundayız.
İkincisi Buca'nın trafiğini rahatlatmak için Yıldız Mahallesi girişini açmıştık normalde ama şimdi hem Buca hal girişinden hem de BEGOS'tan bir Buca'ya giriş sağlamamız lazım ki trafiği rahatlatalım.
Menemen – Buca arası 20 dakikaya düşecek yeni çevre yolu projemizle.
EMEKLİLERE 10 BİN TL
İzmir kart sadece ulaşımda kullanılıyor biz onu yayacağız. Emekliler için bir İzmir kart yapacağız. Her sene enflasyona göre her sene artar. İzmir karta 10 bin TL'nin altında maaş alan emekliye biz 10 bin TL İzmir karta yükleme yapacağız. İster İZSU ödemesinde kullansın ister doğal gazla entegre edeceğiz. İsterse anlaştığımız marketlerde kendi alışverişini yapsın ihtiyacına göre bunu kullansın.
ANNELERE ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM
0-7 yaş arasındaki çocuğu olan annelere toplu ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-3 yaş evinde evladı olan her aileye her eve süt kuzusu projesinde süt göndereceğiz. Son dönemde biraz aksadı bu.
ÖĞRENCİLERE MÜJDE
Dereceye girmiş öğrencilerimize inşallah 50 bin TL bir destek vereceğiz. İlk bine giren gençlerimize üniversite sınavında destek vereceğiz. Aynı zamanda İzmir'de oturup da üniversiteyi kazanan ilk sene için can suyu niyetinde 10 bin TL destek ödemesini sağlayacağız.
İZMİRLİNİN BEKLENTİLERİ NELER?
En çok ulaşım. Su ücret tarifelerindeki fazlalık. Şu anda su parası evlere elektrik parasından daha fazla geliyor. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan bir şehir İzmir. Dolayısıyla o konuda da sözümü verdik. Yüzde 500 indirim yapacağımızı söyledik.
Ne yazık ki bu dönemde söylemekten gerçekten hicap duyuyorum arabaların alt takımlarını yorulduk sözü, bazı sözler var ki bunu siz propaganda haline getirmenize gerek yok vatandaş bunu söylüyor. Tamirci de söylüyor tamirci de söylüyor. Bu devirde bunu söylemek bununla ilgili bir vaatte bulunmak işin doğrusu beni üzüyor.
En kötülerinden başlayarak inşallah asfalt kalitesini artıracağız. 5 yılın sonunda böyle bir mesele bizim önümüze gelmeyecek. Gelirse zaten biz sokağa çıkamayız.
"HER YERİ TERTEMİZ YAPACAĞIZ"
Ben özellikle İzmir'in marka değerini aşağıya indirecek hiçbir söylem içinde olmayacağım. Pozitif tarafı söyleyeceğim. Biz İzmir'de inşallah her yeri tertemiz yapacağız. Bunun için uzun takvim de vermiyorum. 1-2 ay içerisinde her yer tertemiz olacak.
KÖRFEZ
Önce atık su arıtma tesisini modernize ettiğimizde dördüncü fazı da bitirdiğimizde oradan Körfez'e sızan kötü çamuru arıtılan çamurun Körfez'e sızmasını ortadan kaldırmamız gerekecek. Bir taraftan da sirkülasyon alanı oluşturduğumuzda Körfez'in kendi kendini temizleme diye bir bize sunulan bir rapor var. Aynı zamanda da Kocaeli Belediyesi şu anda yaptı Kocaeli Körfezi'nin temizlemesi ile ilgili süreç var. Biz Körfez'i bir yandan dip taramayla temizleyerek diğer taraftan da kirlenmeyi ortadan kaldırarak turkuaz masmavi bir Körfez'e bakacaklar vatandaşlarımız.
HEDEF KAÇ BELEDİYE?
Büyükşehir Belediye Başkanının hedefi Büyükşehri kazanmak ve 30 tane ilçe belediyesinde tabii ki iddialı bir şekilde çalışmak. Orada bir sayı vermek bir siyasetçiye de uygun olmaz.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN SABUNCUBELİ TÜNELİNE ÖVGÜ
Aslında bizi övdüğü gibi kendilerini de yermiş oldu. Bizim yaptığımız işleri övmüş oldu. Çözmediğinizi aslında bir nevi itiraf etmiş oluyorsunuz.
Çöp meselesi İzmir'in şu anda en önemli meselelerinden birisi sürekli öteleniyor. Görmezden geliniyor ama biz çağdaş teknolojileri sonuna kadar kullanarak sıfır atık projesini İzmir'in her yerine hakim kılacağız.
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