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Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Bakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı için geldiği Bakü’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.

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