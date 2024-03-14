Savunmaya eşik atlatan projeler! Hava araçlarına yerli motor
GÜNDEM ahaber.com.tr
Türkiye'de üretilen motorlar, savunma sanayii ve havacılık sektöründe önemli bir yer tutuyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk mühendisler tarafından geliştirilen hava, kara ve deniz araçlarında kullanılan yerli ve milli motorlarla ilgili paylaşım yaptı. Görgün, paylaşımına "O ses bağımsızlığın gücünün sesi. Dinlemeye devam et…” notunu düştü.
Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve üretilen yerli ve milli motorlar, hava, kara ve deniz araçlarında kullanılıyor.
Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli motorlarla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Haluk Görgün, paylaşımına, "Gelen sese kulak ver! O ses bağımsızlığın gücünün sesi. O ses ülkemizi geleceğe taşıyacak teknolojinin sesi. O ses dostta güvenin düşmanda korkunun sesi. Dinlemeye devam et..." notunu düştü.
SAVUNMA SANAYİİ'NDEKİ SICAK GELİŞMELER
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