Savunma Sanayii’nde devrim! Bakan Kacır açıkladı: 30’dan fazla ülkeyi Türkiye’nin SİHA ve İHA’ları koruyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 22 yılda, OSB'lerde çalışan sayımızı 415 binden 2,6 milyona, İhracatımızı 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarımızı 1,2 milyardan 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayımızı 29 binden 272 bine çıkardık. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, demir-çelik, çimento üretiminde Avrupa'da lider Türkiye'yi inşa ettik. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkararak milyonlarca gencimizi yükseköğretimle buluşturduk. Bazıları tarafından sadece bu ülkenin elitlerine açık olsun istenen bilim yolculuğunun kapılarını milletimizin her bir ferdine açtık. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasından taviz vermeyen ekonomi modelimizle son 14 çeyrektir büyümemize hız kesmeden devam ettik. Küresel tedarik zincirinde ve enerji arzında yaşanan kırılmalara, deprem felaketlerine rağmen 255,8 milyar dolarla ihracatta cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Yatırım teşvik sistemimiz ile geçtiğimiz yıl 1,2 trilyon lira yatırım tutarına sahip 15 bin 700'den fazla yatırımın önünü açtık. 32,1 milyon kişiyle istihdamda tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. Şimdi, Ülkemizin ekonomik, bilimsel ve teknolojik kazanımlarının kalıcı olmasını sağlayacak ve Cumhuriyetimizin ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" yapmayı mümkün kılacak çok önemli bir atılıma daha imza atıyoruz. O da 'Milli Teknoloji Hamlesi' Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarı, iddiası ve güçlü liderliğiyle savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarıları şimdi sivil alanlara taşıyoruz. Stratejik dönüşümleri doğru zamanda yakalayarak teknolojide dünyaya liderlik ediyoruz."