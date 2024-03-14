İki yeni petrol arama alanı! Şırnak Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda da petrol aranacak
Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yönündeki adımları hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılı sonu hedefi günlük 100 bin varil olan Gabar’da üretim günlük 37 bin varile çıktı. Diğer taraftan Şırnak Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda da petrol aranacak. İşte tüm detaylar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kritik adımlar atılmaya devam ediyor. Karadeniz Gazı bir taraftan, yenilebilir enerji yatırımları bir taraftan nükleer tesis çalışmaları bir taraftan sürerken petrol çıkarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
ADIM ADIM ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI
Terör belasından temizlenen Gabar'da petrol üretimi her geçen gün artıyor. 2024 yıl sonu hedefi olan 100 bin varil üretim için saha ekipleri 7/24 görev yapıyor.
Günlük üretim mart ayının ortalarında 37 bin varile çıktı. Adım adım enerji bağımsızlığı için çalışılıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARARLILIK MESAJI
Dün Şırnak mitinginde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kato ve Faraşin yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız. Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak." dedi.
PETROL HARİTASINDAKİ İLLER
Türkiye'nin enerji haritası değişiyor. Özellikle petrol arama noktasında ortaya konan irade ile 2 yeni petrol arama alanı belirlendi. Şırnak Kato Dağı ve Faraşin Yaylası'nda da petrol aranacak. Şu anda Türkiye'de Manisa, Konya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta petrol çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu illere Şanlıurfa, Edirne ve Kırklareli de eklenecek.
2 YENİ ARAMA NOKTASI
Başkan Erdoğan Şırnak konusunda planları olduğunu ve bölgenin enerji üssü yapılacağını söyledi. Şu anda Gabar'da günlük petrol üretimi 37 bin varili aştı. 100 bin varil hedefine adım adım gidiliyor. Kato ve Faraşin Yaylası arama noktaları olacak. Bölgede çalışmalar yoğunlaştırılacak.
RUHSAT SÜRELİ UZATILDI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını açıklamıştı. Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Gabar'da günlük olarak 37 bin varili geçmiş durumdayız, bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geliyor. Dolayısıyla hedefimiz bu ay sonuna kadar 40 bin varili geçmek." demişti.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli, Edirne, Diyarbakır, Şanlıurfa sınırları içinde kalan sahalar için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.
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