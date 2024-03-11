Başkan Erdoğan direktifi verdi! Terör sorun olmaktan çıkacak | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hedefi anlattı | İşte detaylarıyla Kuzey Irak operasyonu

KAAN'A ODAKLANMAMIZ LAZIM

Bakan Güler, "F-16 talebine ilişkin ABD tarafından gelen teklif mektubunu çalışıyoruz. 23 milyar dolarlık bir proje ama 'paketin hepsini alacağız' diye bir şey yok. Türkiye'nin menfaati neyse onu yapacağız. F-16'ların üretilmesi ve modernizasyonunun Türkiye'de yapılması konusunda görüşmelerimiz var. F-35 konusunda da ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyorum, görüşmeler devam ediyor. Bizim bu aşamada KAAN'a odaklanmamız lazım" dedi.