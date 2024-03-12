Savunmada ilk 10’a bir adım kaldı! Dışa bağımlılık azaldı ihracat ikiye katlandı

4 TÜRK ŞİRKETİ İLK 100'DE

Aynı enstitü tarafından 2023 sonunda açıklanan dünyadaki ilk 100 savunma firması listesinde dört Türk şirket de kendisine yer bulmuştu. Aselsan 60'ıncı, Baykar 76'ıncı, TUSAŞ (Türk Havacılık Uzay Sanayi) 82'nci ve Roketsan 100'üncü sırada yer almıştı.



İLK 10'A BİR ADIM DAHA

Türkiye listede bir basamak atlarken dünyada en çok silah ihraç eden ABD, Fransa, Rusya, İtalya, Güney Kore, Çin, Almanya, Birleşik Krallık, İspanya ve İsrail'in ardından 11'inci oldu. Türkiye'nin savunma ürünleri için yaptığı ithalat da düşüyor. Raporda dünyanın en büyük 17'nci silah alıcısı olarak gösterilen Türkiye'nin karşılaştırılan yıllar arasında silah ithalatının yüzde 29 oranında azaldığı vurgulandı. Ankara'nın en çok silah temin ettiği ülkeler ise İspanya, İtalya ve Rusya.