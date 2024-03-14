Mehmetçik dağları PKK’lı hainlere dar ediyor! Bir haftada 63 terörist öldürüldü...

ASKERİ HEYET MOGADİŞU'YU ZİYARET ETTİ

TSK'nın ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağlamayı da sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, Türkiye ile Somali arasında imzalanan, "Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması" kapsamında ikili askeri işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik olarak MSB ile Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcilerinden oluşan heyetin 5-8 Mart arasında Mogadişu'yu ziyaret ettiğini belirtti.

İsrail'in, ramazan ayının hassasiyetini de göz ardı ederek Filistinli sivilleri hedef almaya devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, İsrail'in uyguladığı bu katliama derhal son vermesi gerektiğini vurguladı.

BAKAN GÜLER'DEN, IRAK'A RESMİ ZİYARET

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakan Güler'in yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari ziyaretine refakat edeceğini aktaran Aktürk, Bakan Güler'in, 16 Mart'ta Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kapsamında bakanlıkta düzenlenecek törene katılacağını, ardından şehit aileleri ile gaziler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geleceğini ifade etti.

Aktürk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'nda denizde geçit töreni ve Çanakkale Deniz Müzesinde ULUÇALİREİS müze denizaltısının açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

18 Mart'taki etkinlikler kapsamında ayrıca SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de hava gösterisi ve muharip uçak geçişi de yapılacağını bildiren Aktürk, Mehteran Birlik Komutanlığınca da konser düzenleneceğini dile getirdi.