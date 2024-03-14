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Savunmaya eşik atlatan projeler! Hava araçlarına yerli motor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 11:56
Türkiye'de üretilen motorlar, savunma sanayii ve havacılık sektöründe önemli bir yer tutuyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk mühendisler tarafından geliştirilen hava, kara ve deniz araçlarında kullanılan yerli ve milli motorlarla ilgili paylaşım yaptı. Görgün, paylaşımına "O ses bağımsızlığın gücünün sesi. Dinlemeye devam et…” notunu düştü.
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