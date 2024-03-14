14 Mart 2024, Perşembe
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Savunmaya eşik atlatan projeler! Hava araçlarına yerli motor
Türkiye'de üretilen motorlar, savunma sanayii ve havacılık sektöründe önemli bir yer tutuyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk mühendisler tarafından geliştirilen hava, kara ve deniz araçlarında kullanılan yerli ve milli motorlarla ilgili paylaşım yaptı. Görgün, paylaşımına "O ses bağımsızlığın gücünün sesi. Dinlemeye devam et…” notunu düştü.